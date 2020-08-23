مختار جمعة: 1.5 مليار جنيه صافي أرباح "الأوقاف" هذا العام

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:59 م
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هيئة الأوقاف حققت هذا العام أعلى عائد سنوي في عائدها بقيمة 1.5 مليار جنيه بزيادة تقدر 86 مليون، لافتَا إلى أن عائد هيئة الاوقاف قبل تولي الرئيس السيسي كانت تقدر بـ 675 مليون جنيه فقط.

وتابع "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أن الواجب الشرعي يقتضي معاملة مال الوقف بالقيمة السوقية، ولا يوجد عالم ديني أفتى بغير ذلك، لافتَا إلى أن البعض قام بوقف أراضي لتحفيظ القرآن وكان إيجار الفدان في هذا الوقت يقترب من 60 جنيه، وليس من المعقول أن يستمر إيجار الفدان بمثل هذه القيمة التي لا تحقق الغرض من الوقف، خاصة أن قيمة ايجار الفدان الآن تقدر بـ 24 ألف جنيه.

وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، بأنه بدأ في اتخاذ القرارات التنفيذية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأولها التعامل مع جميع أموال الوقف بالقيمة التجارية العادلة لتحقيق شروط الواقفين مبيعًا وشراءً وتأجيرًا اعتبارًا من تاريخه، وذلك لأجل تحقيق شروط الواقفين والوفاء بأغراض الوقف.

من جانب آخر في إطار التوسع في نشر الفكر الوسطي المستنير أطلقت وزارة الأوقاف مسابقة "فهم غايات ومقاصد سور القرآن الكريم"، كما تعد لإطلاق المدارس الفكرية لتكون زادًا فكريًا صحيحًا وبخاصة للناشئة والشباب.

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