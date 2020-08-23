بينهم الأم وحفيدها.. حبس المتهمين في واقعة مقتل شاب بكرداسة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:59 م
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس المتهمين الثلاثة ٤ أيام على ذمة التحقيقات لقتلهم شاب يبلغ من العمر ٤٤ عامًا على يد والدته ونجل نجلها وآخر "لديه معلومات جنائية"، بعد تسديد ٧ طعنات برقبته وإلقاء جثته بترعة المريوطية بكرداسة.

وأدلى المتهمان "محمد. أ" ٢٦ عامًا و" حسن.ع" لديه معلومات جنائية باعترافات تفصيلية حيث قال المتهم الأول إن المتهمة وهي " جدته" طلبت منه أن يذهب ليأخذ عمه "المجني عليه" من المصحة ويقوم بقتله في الطريق، مشيرا أنها استعانت بآخر.

واعترف " حسن.ع" لديه معلومات جنائية، أن المتهمة استعانت به، بعد اعطائه مبلغ ٥ آلاف جنيه مقابل قتل نجلها.

وأفادا المتهمان، أنه في يوم الجريمة، اصطحبا "توك توك" للذهاب للمصحة وبعد أخذ المجني عليه قاما بتسديد ٧ طعنات برقبته وإلقاءه بترعة المريوطية، وذلك حسب ماخططت الأم للجريمة.

وأدلت المتهمة بقتل نجلها باعترافات تفصيلية أن المجني عليه كان يتعاطي المواد المخدره، وكان كثير المشاكل بالمنطقة، فلذلك قررت ادخاله للمصحة

وأضافت السيدة في اعترافتها، أنه بعد ادخاله للمصحة بأسبوع كانت تنفق عليه مبالغ كثيرة، فقررت التخلص منه بالاستعانه بنجل نجلها وآخر "مسجل خطر"، وقتله وإلقاء جثته بترعة المريوطية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل شاب على يد والدته وآخرين، أن والدته وتدعى "محاسن.ف" ٦٨ عامًا، هي من دبرت الجريمة وقام بتنفيذها نجل نجلها ويدعى "محمد.أ" ٢٦ عامًا وآخر يدعى " حسن.ع" ٢١ "لديه معلومات جنائية".

وأفادت التحقيقات، أن المجني عليه كان يتعالج بمصحة نفسية لعلاجه من المخدرات، ولديه ٣ أبناء" بنتين وولد" أكبرهم ١٧ عامًا والأخرى ١٢ عامًا وأصغرهم ٧ أعوام.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة كرداسة بالعثور على جثة شاب يبلغ من العمر٤٤ عامًا مقتولا بترعة المريوطية بكرداسة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة شاب.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعه والدته ونجل ابنها وشاب آخر "له معلومات جنائية، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترافوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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مسجل خطر كرداسة قتل شاب الأم

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