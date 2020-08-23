تصريح عاجل من الري بشأن التقرير النهائي لمفاوضات سد النهضة (فيديو)

قال محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن مفاوضات سد النهضة سوف تستكمل غدا الإثنين، بعد تجميع مقترحات الدول الثلاث، واختيار عضو فني وقانوني ممثل لكل دولة.





وأضاف السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أنه من المقرر رفع التقرير نهائي إلى دولة جنوب أفريقيا الجمعة المقبل، معقبا: "منقدرش نقول حدث تقدم أو تراجع في المفاوضات، كل ما حدث صياغة مقترحات الدول الثلاث".





وعن فيضان العام الجاري قال المتحدث باسم الري، إن هناك لجنة دائمة لرصد حالة النهر والفيضان، مشيرا إلى أن معدلات الفيضان خلال أغسطس من العام الجاري أعلى من العام الماضي.





وتابع المتحدث باسم وزارة الري أن "معدلات الفيضان ستكون أعلى من المتوسط ولدينا خطة لاستثمار كل نقطة مياه".











