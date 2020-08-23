التأمينات الاجتماعية تعلن شروط صرف العلاوات الخمس للصحفيين

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:07 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة وضعت ثلاثة شروط لصرف العلاوات الخمس، والذي وصل عدد المستفيدين منها في المرحلة الأولى 60 ألف من العالمين في المؤسسات الصحفية القومية، على أن يتم صرف العلاوات أول سبتمبر المقبل. 

وأوضح "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وضعت معاير واضحة للجميع عن المستحقين من العلاوات، لافتًا إلى مبادرة الهيئة في التواصل مع المنشآت المختلفة في هذا الصدد.

وعن شروط صرف العلاوات، أشار إلى أن العلاوة تُمنح بقرار، ويجب أن تُضاف قيمتها ضمن مفردات المرتب للموظف والمؤمن عليه، وينبغي أن يسدد الموظف اشتراكات المعاش لصرف العلاوة. فمن يتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة يستفيد من صرف العلاوات. 

وفي سياق متصل كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد المؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية بلغ 13 مليونا و364 ألفا و787 وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية منتصف شهر يوليو الماضى.

‎وكان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تقرر صرف معاشات شهر أغسطس ابتداء من 23 يوليو الماضى.

‎وعن خطة الصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد المصري سيتم الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو 2020 أقل من 1000 جنيه بداية من يوم 23 يوليو الماضى من منافذ الهيئة التي ستعمل بشكل استثنائي، ومن كانت معاشاتهم أقل من 2000 جنيه قبل زيادة يوليو 2020 فتم الصرف لهم 26 و27 يوليو الماضو من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.

‎وأضاف رئيس هيئة التأمين الاجتماعي أن هناك إقبالا من أصحاب المعاشات على الصرف عن طريق ماكينات الصراف الآلي خلال الشهور الماضية، لذلك تم إتاحة صرف المعاشات من خلال توفير 10 آلاف ماكينة صراف آلي يحصل منها أصحاب المعاشات على مستحقاتهم لتخفيف الضغط والتكدسات على منافذ الهيئة ومكاتب البريد، مؤكدا على ضرورة اتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ واتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.

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هيئة التأمينات الاجتماعية شروط صرف المؤسسات الصحفية القومية للتامين الاجتماعي العلاوات الخمس

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