التأمينات الاجتماعية تعلن شروط صرف العلاوات الخمس للصحفيين

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة وضعت ثلاثة شروط لصرف العلاوات الخمس، والذي وصل عدد المستفيدين منها في المرحلة الأولى 60 ألف من العالمين في المؤسسات الصحفية القومية، على أن يتم صرف العلاوات أول سبتمبر المقبل.





وأوضح "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأحد، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وضعت معاير واضحة للجميع عن المستحقين من العلاوات، لافتًا إلى مبادرة الهيئة في التواصل مع المنشآت المختلفة في هذا الصدد.





وعن شروط صرف العلاوات، أشار إلى أن العلاوة تُمنح بقرار، ويجب أن تُضاف قيمتها ضمن مفردات المرتب للموظف والمؤمن عليه، وينبغي أن يسدد الموظف اشتراكات المعاش لصرف العلاوة. فمن يتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة يستفيد من صرف العلاوات.





وفي سياق متصل كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد المؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية بلغ 13 مليونا و364 ألفا و787 وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية منتصف شهر يوليو الماضى.





‎وكان اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أكد أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تقرر صرف معاشات شهر أغسطس ابتداء من 23 يوليو الماضى.



