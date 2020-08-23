بائعة التين الشوكي تكشف تفاصيل لقائها بوزيرة الثقافة

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كشفت الطالبة هبة عبدالحميد، بائعة تين شوكي تفاصيل مساعادة وزيرة الثقافة لها، مشيرة إلى أن القناة الفرنسية أجرت معها لقاء، والتقت خلاله مع أحد العاملين ويدعى أحمد الصفتي، وأخبرته أنها تجيد الغناء وتتمنى أن يساعدها.



وأشارت "هبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه تواصل معها بعد عدة أيام، وساعدها للوصول إلى وزيرة الثقافة، منوهة بأن الدكتورة إيناس عبدالدايم التقت بها واستمعت لصوتها، معلقة: "كنت قربت أنسى أني بغني.. والوزيرة طلبت مني أقدم في مسابقة الصوت الذهبي السنة القادمة".



وأضافت أنها تدرس في أكاديمية الطيران وتعمل في بيع التن الشوكي، وفي عيادة علاج طبيعي.



استقبلت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة الطالبة هبة عبد الحميد التى انتشرت قصة كفاحها على السوشيال ميديا بسبب عملها اليومى المتواصل كبائعة تين صباحا ومساعدة باحد عيادات العلاج الطبيعى مساء واصرارها على تحقيق حلمها باستكمال دراستها واحتراف الغناء.



قالت عبد الدايم ان الطالبة هبة عبد الحميد تعد نموذجا مشرفا للفتاة المصرية التى ترغب في اثبات ذاتها وتحقيق طموحاتها، وشجعتها على بذل مزيد من الجهد والالتحاق بمنافسات الدورة القادمة من مسابقة الصوت الذهبي، وقررت تبنيها وتقديم منحة مجانية لها للدراسة بفصل الغناء في مركز تنمية المواهب بدار الاوبرا لصقل موهبتها وذلك تجسيدا لدور الدولة فى اكتشاف وتبنى المواهب الشابة الواعدة.



من جانبها وجهت الطالبة هبة عبد الحميد الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها وأكدت انها اكتشفت موهبتها في سن ١٠ سنوات وساندها والدها، واضافت انها بدأت في عملها بهدف مساعدة والدها في سداد مصروفاتها الدراسية.



