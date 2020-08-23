خبير: أردوغان لن يدخل في صدام عسكري مع اليونان (فيديو)

قال نوفل ضو مدير المركز الدبلوماسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الرئيس التركي أردوغان لن يدخل في صدام عسكري مع اليونان وما يقوم به محاولة لإخفاء أزمته الداخلية، مشيرًا إلى أن لدى تركيا أطماع تاريخية قديمة يحاول أردوغان استعادتها من خلال عودة الامبراطورية العثمانية من جديد.





وأضاف مدير المركز الدبلوماسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال حواره ببرنامج وراء الحدث الذي يذاع على قناة الغد، أن ما يحدث الآن هو إخفاء ما يعانيه أردوغان من مشاكل داخلية كبيرة تسببها له المعارضة التركية.





وأوضح أن جميع سياسات أردوغان الخارجية تنعكس على الداخل سلبًا، مشيرًا إلى أنه يلعب الآن على وتر العقيدة الطائفية للخروج من أزماته الداخلية.

وأشار إلى أن أردوغان يعلم جيدًا أن الحرب ضد اليونان لن يكون ضدها فقط بل تعني ضد الاتحاد الأوربي بالكامل ولذلك لن يدخل في صدام عسكري مع اليونان.













