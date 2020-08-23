خبير: أردوغان لن يدخل في صدام عسكري مع اليونان (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:58 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال نوفل ضو مدير المركز الدبلوماسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الرئيس التركي أردوغان لن يدخل في صدام عسكري مع اليونان وما يقوم به محاولة لإخفاء أزمته الداخلية، مشيرًا إلى أن لدى تركيا أطماع تاريخية قديمة يحاول أردوغان استعادتها من خلال عودة الامبراطورية العثمانية من جديد.

وأضاف مدير المركز الدبلوماسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال حواره ببرنامج وراء الحدث الذي يذاع على قناة الغد، أن ما يحدث الآن هو إخفاء ما يعانيه أردوغان من مشاكل داخلية كبيرة تسببها له المعارضة التركية.

وأوضح أن جميع سياسات أردوغان الخارجية تنعكس على الداخل سلبًا، مشيرًا إلى أنه يلعب الآن على وتر العقيدة الطائفية للخروج من أزماته الداخلية.

وأشار إلى أن أردوغان يعلم جيدًا أن الحرب ضد اليونان لن يكون ضدها فقط بل تعني ضد الاتحاد الأوربي بالكامل ولذلك لن يدخل في صدام عسكري مع اليونان.




وكشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي عن وثائق سرية حصل عليها بشأن مؤامرة تركية لإحياء خطط عدائية ضد اليونان منذ عام ألفين وثلاثة.

الوثائق السرية التي نشرها الموقع السويدي توضح أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحيا مؤامرة سرية تعرف باسم سوجا لإنشاء توترات متعمدة مع اليونان من أجل أهداف سياسية محلية. ووجدت الوثائق أن الخطة التي كانت تهدف لخلق وضع عدائي مع اليونان في بحر إيجة بصورة متعمدة تم تنفيذها جزئيا بالفعل من خلال التدريبات العسكرية التركية في بحر إيجة.

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الكلمات المفتاحية

صدام عسكري اليونان الامبراطورية العثمانية أردوغان

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