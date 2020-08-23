وزير الشباب والرياضة يلتقي مع منسقي أندية الجوالة بالمحافظات

التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم مع منسقي أندية الجوالة والكشافة للوقوف علي اخر المستجدات للانشطة التي يتم اعدادها للقيام بها في الفترة الحالية والمقبلة.





واستعرض صبحي أخر المسجدات في الحركة الكشفية والجوالة في ال١٣ محافظة التي تم الالتقاء بهم، واخر الاستعدادات من اجل تطوير الحركة الكشفية والجوالة علي مستوي المحافظات.



