وزير الشباب والرياضة يلتقي مع منسقي أندية الجوالة بالمحافظات

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:46 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
أية حمروشي
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التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم مع منسقي أندية الجوالة والكشافة للوقوف علي اخر المستجدات للانشطة التي يتم اعدادها للقيام بها في الفترة الحالية والمقبلة.

واستعرض صبحي أخر المسجدات في الحركة الكشفية والجوالة في ال١٣ محافظة التي تم الالتقاء بهم، واخر الاستعدادات من اجل تطوير الحركة الكشفية والجوالة علي مستوي المحافظات.

وأعرب عن اهمية اللقاء الجاري مع منسقي المحافظات المختلفة للتعرف علي اهم المشاكل التي يواجهونها والعمل علي تذليل كل العقبات، بالإضافة الي العمل علي التوسع في نشاط الكشافة والجوالة، موضحًا اهمية الحركة الكشفية والجوالة لدي الشباب والتي تعمل علي تاهيل الشباب جسمانيا ونفسيًا وتاثيرها الايجابي علي الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية، بالاضافة الي المبادئ التي ترسخها في الشباب مثل انكار الذات والتفاني والاخلاص في العمل.

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