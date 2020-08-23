عاجل.. حريق بشارع صلاح سالم أمام حديقة الفسطاط

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:19 م
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
شهد شارع صلاح سالم، نشوب حريق بمخلفات الأشجار أمام حديقة الفسطاط وجاري السيطرة على النيران ، وادي الحريق  الى كثافات مرورية بمحيط المكان، مم ادي الى الفدع برجال مرور القاهرة لتسيير حركة السيارات.

كانت غرفة النجدة بالقاهرة  تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بكمية من مخلفات الاشجار بمحيط حديقة الفسطاط بطريق صلاح سالم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان البلاغ ، وتم الدفع ب4 سيارات اطفاء وسيارة إسعاف،  وجاري السيطرة على النيران ولم يسفر الحادث عن اى خسائر بالارواح، تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شارع صلاح سالم حريق حديقة الحماية المدنية

أخبار تهمك

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماعه مع مدبولي و3 وزراء

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح مهم من لجنة كورونا حول أعراض عقار هيدروكسي كلوروكين

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفقد لاعبه أمام الجونة بسبب الإيقاف

منذ ساعة و 10 دقيقة

مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر (لحظة بلحظة) في نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ 14 دقيقة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

منذ حوالي 3 ساعات

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة ينتظر موافقة السيتي لضم بيكيه الجديد

منذ 33 دقيقة

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

ماذا قال الخطيب للاعبي الأهلي في مران الأهلي اليوم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأوقاف: منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

منذ ساعتين و 17 دقيقة

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق شب داخل محل بإمبابة

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بشقة خلف قسم ثان شبرا الخيمة 

السيطرة على حريق بمصنع للبلاستيك بالقناطر الخيرية دون خسائر بشرية

3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمخزن قماش فى شبرا الخيمة

الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمستشفى في حلوان

المعاينة الأولية تكشف سر نشوب حريق في مخزن كراسي بالوراق

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:00 م

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

ماذا قال الخطيب للاعبي الأهلي في مران الأهلي اليوم

08:19 م

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

06:56 م

الأهلي يفقد لاعبه أمام الجونة بسبب الإيقاف

07:59 م

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

02:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى