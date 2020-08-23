الجيش الليبي: الوضع على الأرض لا يبشر بوقف إطلاق النار

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:37 م
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال اللواء خالد محجوب، مدير إدارة التوجه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن تركيا تحشد مجموعة من المليشيات والمرتزقة نحو محور سرت- الجفر، لافتَا إلى أن الجيش الليبي سيتعامل مع أي رد فعل بصورة مباشرة.

وتابع "محجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن ما يحدث على الأرض من المليشيات لا يبشر بوقف اطلاق النار، معقبًا: "حديث رئيس حكومة الوفاق عن السلام يكون بالأفعال وليس بالكلام". 

ولفت إلى أن هناك ما يقرب من 200 آليه، وبعض الفرقاطات العسكرية التركية تتحرك في اتجاه مدينة سرت، وهذا يعني أن الوضع على الأرض لا يشير إلى وقف اطلاق النار، مثلما تحدث رئيس حكومة فائز السراج. 

هذا وقال الكاتب أشرف أبو الهول، خلال تصريحات اعلامية، إن قرار وقف إطلاق النار في لبيبا لم يكن مفاجئًا في إطار ما تقوم به مصر من جهود لحل الأزمة الليبية سياسيًا، مؤكدًا أن مصر كانت شريك لاتصالات دولية للخروج بهذا القرار.

وأضاف "أـبو الهول": "الخط الأحمر في سرت - الجفرة تحول لواقع دون أن ترسل مصر قواتها، جهود مصر لحل الأزمة الليبية وكان آخرها زيارة لمدير المخابرات المصرية إلى بني غازي".

وتابع "خروج البيانين اليوم من بني غازي وطرابلس يدل على اقتناع وتوافق بما تم الإعلان عنه في مبادرة القاهرة للبدء في عملية سياسية حتى وإن كان هناك بعض الاختلافات، ولكن كان هناك توافق على إجراء انتخابات وإبعاد المرتزقة وهو ما لقى تأييد وقبول سريع من دول العالم".

وفي سياق متصل، نشر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، تعقيبا على البيانات الصادرة عن المجلس الرئاسي، ومجلس النواب في ليبيا بوقف اطلاق النار على كافة الأراضي الليبية.

وكتب "السيسي"، عبر حسابه، "ارحب بالبيانات الصادرة عن المجلس الرئاسى ومجلس النواب فى ليبيا بوقف اطلاق النار ووقف العمليات العسكرية فى كافة الأراضي الليبية باعتبار ذلك خطوة هامة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبى فى استعادة الاستقرار والازدهار فى ليبيا وحفظ مقدرات شعبها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وقف اطلاق النار سرت تركيا المرتزقة الجيش الليبي

أخبار تهمك

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماعه مع مدبولي و3 وزراء

منذ حوالي 3 ساعات

مرشح رئاسي: انتظروا إقالة كومان

منذ ساعة و 18 دقيقة

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

منذ أقل من ساعة

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

منذ أقل من ساعة

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد خسارة القمة أمام الزمالك

منذ ساعة و 16 دقيقة

تصريح مهم من لجنة كورونا حول أعراض عقار هيدروكسي كلوروكين

منذ حوالي 3 ساعات

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأوقاف: منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يصارع الوقت لضم بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يرسل أول عرض رسمي للمدافع الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

كاتب: الخط الأحمر في "سرت" تحول لواقع دون أن نرسل قوات

سمير فرج: وقف إطلاق النار في ليبيا انتصار للدبلوماسية المصرية (فيديو)

البرلمان الليبي: مصر وقفت بجانبنا موقف الصديقة والجارة (فيديو)

إعلامي: وقف إطلاق النار في ليبيا انتصار لإرادة وكلمة مصر (فيديو)

دبلوماسي سابق: جهود السيسي كانت حجر الزاوية لوقف إطلاق النار في ليبيا (فيديو)

وزير الخارجية الأسبق: وقف إطلاق النار بليبيا بداية لطريق ليس ممهدا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:00 م

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

06:56 م

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

06:07 م

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

06:28 م

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

06:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى