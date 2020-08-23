وزير الاتصالات: رقمنة الخدمات جزء من منظومة بناء مصر الرقمية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:21 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن تقديم خدمات حكومية مرقمنة للمواطن هى جزء أساسي من منظومة بناء مصر الرقمية.

وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، إلى أنهم سيبدأون باطلاق 3 حزم من الخدمات، ومن أولها رقمنة خدمات مكاتب التوثيق، بالإضافة إلى خدمة التموين، وخدمة تجديد التراخيص سواء تراخيص المركبات أو القيادة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأضاف وزير الاتصالات، أن هذه الحزم من الخدمات تستهدف قطاع كبير من المواطنين، وسيكون هناك خدمات أخرى سيتم اطلاقها.

وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منحة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر" والتي تهدف إلى تدريب 20 ألف شاب وشابة على مستوى الجمهورية على مهارات العمل الحُر عبر المنصات الإلكترونية.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات فإن المنحة تأتي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة من خلال المراكز المجتمعية المتكاملة الدامجة التي طورتها وزارة الاتصالات، تكنولوجيا؛ على أن يتم دمج المتدربين من ذوي الإعاقة بنسبة 10% من إجمالي عدد المتدربين.

ويأتي هذا في إطار خطة الوزارة نحو إطلاق المبادرات التي تهدف إلى اكساب الشباب المهارات اللازمة لإعدادهم لمهن العمل الحر، بحسب البيان.

وتوفر مبادرة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر" التدريب عبر الإنترنت على مدار شهرين، ويشمل التدريب المهارات الحياتية العامة مثل مهارات التواصل والقيادة؛ وتوفير التوجيه لانتقاء مجالات التدريب المتخصصة؛ والتدريب المهني المتخصص من خلال توفير مسارين الأول يشمل الجانب التقني مثل شبكات الحاسب والبرمجة ونظم التشغيل والأمن السيبراني؛ والمسار الثاني معني بتدريب فني في مجالات التسويق الغلكتروني، وتصميم الجرافيك، وتطوير تطبيقات المحمول وتطوير المواقع الالكترونية والأعمال الإدارية.

ويختتم التدريب بالتعرف على كيفية الحصول على فرصة عمل متميزة من خلال منصات العمل الحُر.

وتأتي مبادرة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر" في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي من أهم محاورها بناء الإنسان المصري، واستجابًة إلى متطلبات السوق والتي أدت إلى تعميم ونشر بقوة فرص التعلم التكنولوجي الرقمي وتعظيم الاستفادة من طاقات المهنيين المستقلين.

وتسهم المبادرة في بناء قدرات ومهارات الشباب في مجالات متعددة تساعدهم في الحصول على فرص عمل من خلال المنصات الرقمية؛ وذلك في ظل تنامي مفهوم العمل الحُر بسرعة مطردة في مصر لما يتيحه من مرونة تجذب الكثير من الشباب الذي يرغب في زيادة دخله واستثمار وقته لإنتاج قيمة مضافة، والتنافس في سوق العمل العالمي لتقديم خبرته، بحسب البيان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مكاتب التوثيق رقمنة الخدمات المواطن الاتصالات

أخبار تهمك

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأوقاف: منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

منذ ساعة

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

منذ ساعة و نصف

تصريح مهم من لجنة كورونا حول أعراض عقار هيدروكسي كلوروكين

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد خسارة القمة أمام الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماعه مع مدبولي و3 وزراء

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

منذ أقل من ساعة

برشلونة يرسل أول عرض رسمي للمدافع الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يصارع الوقت لضم بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

مرشح رئاسي: انتظروا إقالة كومان

منذ ساعة و 12 دقيقة

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الاتصالات يؤكد أهمية التعاون العربي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

معهد تكنولوجيا المعلومات يطلق مبادرة " شغلك من بيتك"

"الاتصالات" تطلق برنامج مجاني للتدريب على مجال الذكاء الإصطناعى

"الإتصالات": إطلاق 4 حزم للخدمات الحكومية الرقمية في يوليو المقبل

"الاتصالات" تطلق مبادرة لتمكين 20 ألف شاب للعمل في مجالات التسويق الإلكتروني

وزير الاتصالات: منحة تمكين الشباب تساعدهم على العمل داخل وخارج مصر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:00 م

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

06:56 م

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

06:07 م

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

06:28 م

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

06:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى