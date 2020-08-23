برلماني: 37% من مباني مصر غير منظمة (فيديو)
الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:08 م
كـسـاب أحـمـد
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قال النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بملف تطوير العشوائيات بشكل خاص، في أطار تحقيق الحياة الأدمية لجموع المصريين من خلال إنشاء مجتمع متكامل كمثل حي الإسمرات بكافة مراحلة.
وتابع "اسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من وجهة نظر"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء لأحد، أن 37% من حجم مباني الدولة المصرية غير منظم وتظهر بشكل واضح في منطقة الخصوص وأجزاء من إمبابة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية خصصت 350 مليار ابتداء من 2019 لعام 2029 لتطوير العشوائيات في جميع المحافظات، وخصصن 50 مليار لتطوير الأسواق العشوائية مصل سوق الجمعة وخلافه.
وظلت المناطق العشوائية خطر يهدد حياة السكان على مدار عقود طويلة بدون حلول تنهي معاناتهم، حيث افتقرت تلك الأحياء العشوائية لأبسط متطلبات العدالة الاجتماعية، وشارك صندوق تحيا مصر في توفير مسكن آمن لسكان العشوائيات والمناطق المهددة للحياة ورفع كفاءة القرى الأولى لتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وكشف تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن الصندوق ساعد في تأسيس مدن تحيا مصر بحي الأسمرات بتكلفة مليار جنيه، لخدمة أكثر من 80 ألف مواطن من المناطق العشوائية، ويضم السكن 429 عمارة، بعدد 18 ألف وحدة سكنية و281 وحدة تجارية
كما شارك الصندوق في فرش 6300 وحدة سكنية بالمدينة و2700 وحدة بحي المحروسة، لتسكين الأسر الفقيرة من منشأة ناصر وعزبة خير الله وتل العقارب، ويتضمن الفرش، غرفة نوم رئيسية، غرفة أطفال، غرفة معيشة، ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، شاشة إل سي دي.
وأضاف عبد الفتاح، وفرت المدينة تحيا مصر سكن آمن للأهالي من المناطق العشوائية في مجتمع عمراني متكامل المرافق والخدمات في بيئة صحية حيث أن الأسمرات أول مجتمع يعمل بخطة شاملة للارتقاء بسكان المناطق المهددة.
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