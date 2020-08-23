برلماني: 37% من مباني مصر غير منظمة (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:08 م
النائب محمد اسماعيل
النائب محمد اسماعيل
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بملف تطوير العشوائيات بشكل خاص، في أطار تحقيق الحياة الأدمية لجموع المصريين من خلال إنشاء مجتمع متكامل كمثل حي الإسمرات بكافة مراحلة. 

وتابع "اسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من وجهة نظر"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء لأحد، أن 37% من حجم مباني الدولة المصرية غير منظم وتظهر بشكل واضح في منطقة الخصوص وأجزاء من إمبابة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية خصصت 350 مليار ابتداء من 2019 لعام 2029 لتطوير العشوائيات في جميع المحافظات، وخصصن 50 مليار لتطوير الأسواق العشوائية مصل سوق الجمعة وخلافه. 



وظلت المناطق العشوائية خطر يهدد حياة السكان على مدار عقود طويلة بدون حلول تنهي معاناتهم، حيث افتقرت تلك الأحياء العشوائية لأبسط متطلبات العدالة الاجتماعية، وشارك صندوق تحيا مصر في توفير مسكن آمن لسكان العشوائيات والمناطق المهددة للحياة ورفع كفاءة القرى الأولى لتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وكشف تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن الصندوق ساعد في تأسيس مدن تحيا مصر بحي الأسمرات بتكلفة مليار جنيه، لخدمة أكثر من 80 ألف مواطن من المناطق العشوائية، ويضم السكن 429 عمارة، بعدد 18 ألف وحدة سكنية و281 وحدة تجارية

كما شارك الصندوق في فرش 6300 وحدة سكنية بالمدينة و2700 وحدة بحي المحروسة، لتسكين الأسر الفقيرة من منشأة ناصر وعزبة خير الله وتل العقارب، ويتضمن الفرش، غرفة نوم رئيسية، غرفة أطفال، غرفة معيشة، ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، سخان، شاشة إل سي دي.

وأضاف عبد الفتاح، وفرت المدينة تحيا مصر سكن آمن للأهالي من المناطق العشوائية في مجتمع عمراني متكامل المرافق والخدمات في بيئة صحية حيث أن الأسمرات أول مجتمع يعمل بخطة شاملة للارتقاء بسكان المناطق المهددة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مباني العشوائيات السيسي

أخبار تهمك

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح مهم من لجنة كورونا حول أعراض عقار هيدروكسي كلوروكين

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأوقاف: منع عبدالله رشدي من الخطابة وإحالته لباحث دعوة

منذ ساعة

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مرشح رئاسي: انتظروا إقالة كومان

منذ ساعة و 12 دقيقة

برشلونة يرسل أول عرض رسمي للمدافع الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

منذ أقل من ساعة

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماعه مع مدبولي و3 وزراء

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يصارع الوقت لضم بديل رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

منذ أقل من ساعتين

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد خسارة القمة أمام الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

منذ ساعة و نصف

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

بالتكلفة.. أبرز 7 مشروعات سكنية لتطوير العشوائيات خلال 2018

"تحيا مصر" يعلن موعد تسكين مشروعات "الأسمرات 3" وروضة السيدة ومدينة المحروسة 1 و2

تحيا مصر: نستهدف تسليم 132 ألف نظارة للتلاميذ مجانا خلال مبادرة نور حياة

تحيا مصر: شكوى مواطن لـ السيسي من ضعف بصره سبب إطلاقه مبادرة نور حياة

"تحيا مصر": ملاحظات وفد منظمة الصحة العالمية عن "نور حياة" كلها إيجابية

في عهد السيسي.. مصر خالية من العشوائيات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:00 م

أول رد فعل من رئيس الأهلي بعد الخسارة أمام الزمالك في القمة

أياكس يُحدد سعر فان دي بيك لبرشلونة

06:56 م

في صفقة مجانية.. برشلونة يقترب من الصخرة الدفاعية

06:07 م

تطور مفاجئ في مستقبل كوتينيو مع برشلونة

06:28 م

صدمة قوية.. كارتيرون يوافق على رحيل ثنائي الزمالك في الصيف

06:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى