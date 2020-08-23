برلماني: 37% من مباني مصر غير منظمة (فيديو)

قال النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بملف تطوير العشوائيات بشكل خاص، في أطار تحقيق الحياة الأدمية لجموع المصريين من خلال إنشاء مجتمع متكامل كمثل حي الإسمرات بكافة مراحلة.





وتابع "اسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من وجهة نظر"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء لأحد، أن 37% من حجم مباني الدولة المصرية غير منظم وتظهر بشكل واضح في منطقة الخصوص وأجزاء من إمبابة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية خصصت 350 مليار ابتداء من 2019 لعام 2029 لتطوير العشوائيات في جميع المحافظات، وخصصن 50 مليار لتطوير الأسواق العشوائية مصل سوق الجمعة وخلافه.











