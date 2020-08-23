١٧٠ جهاز حاسب آلي لتسجيل رغبات طلاب التنسيق بجامعة الفيوم

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تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطاالله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بدأت معامل الحاسب الآلي بجامعة الفيوم فتح أبوابها لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات المصرية لطلاب المرحلة الأولى.



وصرح الدكتور خالد عطاالله أن الجامعة وفرت ٨ معامل بإجمالي ١٧٠ جهاز حاسب آلي بكليات الهندسة، التربية، الحاسبات والمعلومات، العلوم، الزراعة،التربية للطفولة المبكرة، السياحة والفنادق بالإضافة إلي المدن الجامعية وذلك لاستقبال الطلاب يوميا وحتى الساعة الثالثة عصرا وبحضور عدد من الإداريين لمساعدة الطلاب في إدخال البيانات وإتمام مراحل التسجيل مشيرا أنه من المقرر استمرار عمليات التسجيل للمرحلة الأولى حتى يوم الأربعاء الموافق 28 أغسطس.



يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت في وقت سابق الحد الأدنى لنسب القبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية ٤٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩٧.٦% والشعبة الهندسية ٣٨٧ درجة فأكثر، أى بنسبة ٩٤.٤% والشعبة الأدبية ٣٢٧.٥ درجة فأكثر أي بنسبة ٧٩.٩% وذلك بواقع ١٤٩٦٨٥ ألف طالب وطالبة علي مستوي الجمهورية.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

