باحث: الإخوان أباحوا المثلية الجنسية والخمر للحفاظ على مراكزهم بأوروبا (فيديو)

قال ماهر فرغلي، الباحث في الجماعات الإسلامية، إن قوة قطر جغرافيا ضعيفة، لافتا إلى أن جزء من السياسية الخارجية القطرية تتمثل في دعم جماعة الإخوان الإرهابية بالمنطقة وفي الدول الأوروبية.





وتابع "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن قطر تستغل القوانين الأوروبية لدعم الإخوان وهو ما حدث بدعم الجماعات الخيرية التابعة للجماعة الإرهابية في فرنسا.





وأضاف الباحث في الجماعات الإسلامية أن"جماعة الإخوان تستغل الأعمال الاجتماعية والقوانين الأوروبية للتمدد وهذه الفئة تسمى بالإخوان المسلمين الجدد، كونهم لا يخضعون مباشرة لمكتب الإرشاد، لكنهم يخضعون لقواعد الإخوان الفكرية".





وتابع "فرغلي": "مشروع قطر بدأ من حمد بن خليفة، ويستكمله تميم، حيث يعتبر الجماعة الإرهابية جزء منه، ويحاولون إيصال رسالة لأوروبا بأنهم مع الحرية الشخصية والمثلية الجنسية"، مؤكدا أن الإخوان أباحوا المثلية وشرب الخمر للبقاء في مراكزهم بأوروبا.











