باحث: الإخوان أباحوا المثلية الجنسية والخمر للحفاظ على مراكزهم بأوروبا (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:00 م
ماهر فرغلي
ماهر فرغلي
داليا الحسين
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قال ماهر فرغلي، الباحث في الجماعات الإسلامية، إن قوة قطر جغرافيا ضعيفة، لافتا إلى أن جزء من السياسية الخارجية القطرية تتمثل في دعم جماعة الإخوان الإرهابية بالمنطقة وفي الدول الأوروبية.

وتابع "فرغلي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن قطر تستغل القوانين الأوروبية لدعم الإخوان وهو ما حدث بدعم الجماعات الخيرية التابعة للجماعة الإرهابية في فرنسا.

وأضاف الباحث في الجماعات الإسلامية أن"جماعة الإخوان تستغل الأعمال الاجتماعية والقوانين الأوروبية للتمدد وهذه الفئة تسمى بالإخوان المسلمين الجدد، كونهم لا يخضعون مباشرة لمكتب الإرشاد، لكنهم يخضعون لقواعد الإخوان الفكرية".

وتابع "فرغلي": "مشروع قطر بدأ من حمد بن خليفة، ويستكمله تميم، حيث يعتبر الجماعة الإرهابية جزء منه، ويحاولون إيصال رسالة لأوروبا بأنهم مع الحرية الشخصية والمثلية الجنسية"، مؤكدا أن الإخوان أباحوا المثلية وشرب الخمر للبقاء في مراكزهم بأوروبا. 



وفي وقت سابق، قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن هناك خلافات بين الميليشيات والمرتزقة بجانب خلافات بين الجناح الإعلامي بالجماعة الإرهابية.

وأضاف فرغلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، مساء الخميس، أن هناك جناحين إعلاميين داخل قطر أحدهما يديره وضاح خنفر وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تشعر بالخطر الكبير من نقص التمويل وهناك فشل كبير في إدارة الإعلام الإخواني.

وأوضح أن تركيا تجلب المرتزقة وتمولهم للذهاب إلى ليبيا، مؤكدًا أن الصراع يتزايد بين ميليشيات وبعضها في جناحي التنظيم الإخواني.

ولفت إلى أن قدرة الجماعة الإرهابية على الحشد أصبحت صفرًا، موضحًا أن الجماعة تعاني من أزمات تنظيمية وأخلاقية خلال الفترة الأخيرة.

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قطر المثلية الجنسية الخمر الاخوان

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