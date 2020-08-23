أوس أوس يشوق جمهوره لمسريحة "صباحية مباركة"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 07:27 م
محمد أسامة
محمد أسامة
مي مرسي
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شارك الفنان محمد اسامة والشهير بـ"أوس أوس" صورة بوستر مسرحية "صباحية مباركة" وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأعلن "أوس أوس" عن مواعيد عرض مسريحة "صباحية مباركة" من خلال تعليق على الصورة قائلا: " مسرحية صباحية مباركة كل اسبوع ايام الخميس والجمعه والسبت علي مسرح جراند نايل تاور (جراند حياه )".

يذكر أن آخر أعمال أوس أوس مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "2 في الصندوق" مع الفنان حمدي الميرغني وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.
أوس أوس يشوق جمهوره لمسريحة "صباحية مباركة"
أوس أوس يشوق جمهوره لمسريحة "صباحية مباركة"

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