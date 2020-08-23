إقبال متزايد.. 80 ألف طالب سجلوا رغباتهم في ثاني أيام التنسيق الجامعي

فى ثانى أيام المرحلة الأولى من تنسيق العام الجامعى 2020 - 2021، فتحت معامل التنسيق الإلكترونى، بالجامعات المصرية، أبوابها، اليوم الأحد، أمام الطلبة والطلبات، الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.





ويستمر طلبة وطالبات المرحلة الأولى، التى بدأت أمس السبت، 22 أغسطس، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل 26 أغسطس الحالى، فى تسجيل رغباتهم عبر الموقع الخاص بالتنسيق على بوابة الحكومة المصرية، على أن تعلن نتائج المرحلة بعد انتهائها بيومين اثنين.





80 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم

وشهد اليوم الثانى من تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعى 2020 - 2021، إقبالا متزايدا من جانب الطلبة والطالبات، الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.





وأعلنت وزارة التعليم العالى، والبحث العلمى، اليوم الأحد، عدد الطلبة والطالبات، الذين سجلوا رغباتهم خلال ثانى أيام تنسيق المرحلة الأولى للعام الجامعي 2020 - 2021.





وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، والبحث العلمى، والمشرف العام على مكتب التنسيق، اليوم الأحد، إن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 80 ألف طالبًا وطالبة.





وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، والمشرف العام على مكتب التنسيق، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، ومنوها بإمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.





كما أوضح عطا أنه تم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية بدءا من صباح أمس السبت، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الكمامات، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.





زيادة سعة معامل الحاسب الآلى بجامعة القاهرة

ولاستيعاب الزيادة فى أعداد الطلبة والطالبات المترددين على جامعة القاهرة لتسجيل رغباتهم، قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه تم الاستعداد مبكرًا بمعامل تنسيق الجامعة، حيث تم تطوير المعامل وزيادة سعتها لاستقبال أكبر عدد من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة خلال فترة التنسيق.





ونشر الخشت، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو، أوضح فيه أنه تم توفير أماكن مناسبة لانتظار الطلاب وأولياء أمورهم، لعدم التزاحم والتكدس بالمعامل، حيث تم وضع خطة احترازية لتنظيم عملية التسجيل داخل وخارج المعامل لضمان سلامة جميع المترددين والموظفين.





وفتحت معامل تنسيق جامعة القاهرة، أبوابها منذ الأمس، بمقارها بكليات الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية، لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد.





وتضم معامل تنسيق جامعة القاهرة 320 جهاز حاسب آلي حديث مزود بالإنترنت، وطابعات حديثة لطباعة بطاقات ترشيح الطلاب، إذ تضم كلية الهندسة 120 جهازا، وكلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية 100 جهاز، وكلية الزراعة 90 جهازا.





وتستمر معامل تنسيق جامعة القاهرة الثلاثة في العمل طوال فترة التنسيق، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت أو الطابعات.





إجراءات مشددة لمنع انتشار كورونا فى جامعة الزقازيق

واستقبلت جامعة الزقازيق عددا كبيرا من الطلبة المترددين عليها لتسجيل رغباتهم.





وجهزت الجامعة معامل الحاسبات، وقامت بفتحها منذ الأمس، للمساهمة في التيسير على الطلاب وأولياء أمورهم أثناء إدخال رغباتهم علي الموقع الإلكتروني للتنسيق، مع إتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وضمان سلامة الطلاب والعاملين.





وقال الأستاذ الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، إن أعمال التنسيق للمرحلة الأولي التى بدأت أمس السبت، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، تتم تحت اشراف لجنة مكلفة بتيسير الأعمال بمكتب التنيسق الإلكتروني، برئاسته وتضم: المشرف على قطاع التعليم والطلاب، وعميد كلية الحاسبات والمعلومات، والمدير التنفيذي لمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة، وأمين عام الجامعة، ورئيس مكتب التنسيق الإلكتروني، والمشرف العام على مكتب التنسيق الإلكتروني، بالإضافة إلى متخصص لمكافحة العدوى، للقيام بالإشراف على المعامل، والتأكد من اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة خلال أيام التنسيق.





من جانبه، أوضح الدكتور عبد المنعم نافع، المشرف على قطاع التعليم والطلاب، أنه يجرى استقبال الطلاب، يوميًا، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا بمعامل الحاسبات المركزية بمبنى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائة والاحترازية، وتوفير الخدمات اللازمة للطلاب خلال مراحل التنسيق المختلفة، من خلال تجهيز 3 معمل حاسب آلي، سعة كل معمل 30 جهاز كمبيوتر، بالإضافة إلى إعداد أماكن مناسبة ومعقمة للانتظار، والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية وبالتباعد الاجتماعي، وعدم التزاحم بين الحضور أثناء التسجيل، فضلا عن تواجد موظفيين لتقديم أوجه المساعدة اللازمة للطلاب والتيسير عليهم عملية تسجيل رغباتهم.





جامعة عين شمس تستقبل 628 طالبا وطالبة فى ثانى أيام التنسيق

واستقبلت معامل تنسيق جامعة عين شمس، اليوم الأحد، 628 طالبا وطالبة، لتسجيل رغباتهم، ليرتفع بذلك عدد الطلبة الذين ترددوا على معامل الجامعة إلى 1341 طالبا وطالبة، على مدار اليومين، بعدما أن بلغ عدد من تقدموا لمكتب التنسيق بالجامعة، فى أول أيام التنسيق، أمس السبت، 713 طالبا وطالبة.





4 آلاف طالب تقدموا لتنسيق الجامعات الأهلية

من ناحية أخرى، وعلى صعيد الجامعات الأهلية، كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، والبحث العلمى، أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين سجلوا رغباتهم بتنسيق الجامعات الأهلية، بلغ 4 آلاف طالب وطالبة، في اليوم الأول لإطلاق الموقع الإلكترونى.





وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، والبحث العلمى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، الذى يعرض عبر فضائية "dmc"، إلى أن إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى يصل إلى 149 ألف طالب.



