محمود العسيلي يعلق على نتيجة مباراة الزمالك والأهلي

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:56 م
العسيلي
العسيلي
مي مرسي
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علق الفنان محمود العسيلي على ماتش الزمالك والأهلي الذي أجري أمس، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب "العسيلي" قائلا: "جون مصطفى محمد وتفويتة مروان محسن حاجتين من ماتش امبارح هيتحفروا في تاريخ مباريات القمة".

يذكر أن نادي الزمالك فاز بثلاثة أهداف نظيفة مقابل هدف واحد من النادي الأهلي وذلك في بطولة الدوري الممتاز.

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