القبض على ٤ أشخاص لسرقتهم غطاء بالوعة في الجيزة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:53 م
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الاجهزة الأمنية، من القبض على ٤ أشخاص، لسرقتهم بالوعة زهر خاصة بشركة مياة صرف صحي بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك على خلفية ما تم تداوله بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا مقطع فيديو يظهر خلاله قيام عدد 4 أشخاص بسرقة غطاء بالوعة "زهر" خاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بإحدى القرى التابعة لمركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم (4 عمال خردة "لإثنين منهم معلومات جنائية") وتم ضبطهم..وبحوزتهم (عربة كارو "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- غطاء البالوعة المشار إليه يزن حوالى 100 كيلو جرام) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الحيزة، من ضبط شخصين لإستيلائهم على السيارات بالهرم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام شخصين مالك معرض تأجير سيارات، ومحاسب، له معلومات مسجلة، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام؛ بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى الإستيلاء على السيارات.

حيث يقوم الأول بإستلام السيارات من مالكيها بقصد تأجيرها لهم مقابل مبلغ مالى وتسليمها للثانى الذى يقوم ببيعها بموجب عقد إبتدائى لآخرين مُتخذين من دائرتى قسمى (الأهرام – الطالبية) مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (8) وقائع بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط جميع السيارات المستولى عليها والسابق بيعها بمعرفتهما.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق متصل، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط ١٨ قضية أمن عام، وتنفيذ ١٢٤ حكم قضائي متنوع.

تمكنت في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائى) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (2509215 "إثنان مليون وخمسمائة وتسعة ألف ومائتان وخمسة وعشرون جنيه).

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صرف صحي سرقة بوابة الفجر بالوعة الجيزة

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