خالد الجندي: 4 عوامل أساسية لنجاح الخطاب الديني (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أننا نحتاج لـ 4 عوامل لنجاح تجديد الخطاب الديني.





وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن هذه العوامل تتمثل في العلم والثقافة والشخصية والموهبة، مشددًا على أن جميع مشايخ الأزهر علماء، ولكن الجزء الثقافي للعالم والعالم المفصول عن آليات العلم، وعن العلوم الحديثة وثقافة العصر، وعن الشأن العام، والمتغيرات الزمنية والمكانية والتاريخية والفكرية والعلمية في العالم لا يستحق أن يتحدث في الخطاب الديني.





وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الخطاب الديني أصبح مؤثر وينتج مُنتج في منتهى الخطورة، فإما أن ينتج شخص سلبي لا علاقة له بشيء أو إرهابي متطرف.











