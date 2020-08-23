كان يحاول إنقاذ طفله.. مصرع أب غرقًا بمياه النيل في أطفيح

Advertisements

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة "الضفادع البشرية" في انتشال جثة أب دفع حياته ثمنًا لإنقاذ حياة طفله من الغرق بنهر النيل بمركز أطفيح، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بغرب شخص بمجرى نهر النيل بمركز أطفيح، جنوب المحافظة.



وبدوره دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري مدعومين بالمعدات اللازمة، لانتشال جثة الغريق، وبالفحص والمعاينة الأولية وسماع أقوال شهود العيان تبين أن طفلا اختل توازنه وسقط في نهر النيل، وبمحاولة والده لإنقاذه سقط بالنيل ليدفع حياته ثمنًا لإنقاذ نجله.



وأجرى رجال الإنقاذ النهري عملية بحث وتمشيط لمجرى نهر النيل بمحل الواقعة، ونجحوا في انتشال الجثة وإيداعها المشرحة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



