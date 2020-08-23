على طريقتها الخاصة.. لقاء سويدان تحتفل بفوز الزمالك

الأحد 23/أغسطس/2020 - 05:47 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة لقاء سويدان علي تهنئة نادي الزمالك بفوزه في مباراة أمس ، حيث نشرت لقاء سويدان منذ قليل صورة جديدة لها منذ قليل وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وكتبت : مبروك للزمالك لكن بحب الأهلي.

يشار إلي أن الزمالك فاز على الأهلي 3-1 خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ21 من منافسات الدوري المصري، في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة اليوم .

و رفع رصيد الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، ليقلل الفارق مع الأهلي صاحب الصدارة لـ16 نقطة، حيث يأتي الأهلي في المركز الأول برصيد 56 نقطة.

يذكر أن آخر أعمال لقاء سويدان، مسلسل "البيت الكبير الجزء الثاني" وتدور أحداثة حول الثأر في الصعيد، وقام ببطولته الفنان أحمد بدير وسوسن بدر ولوسي.

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