أحمد أمين يسخر من الصيف بصورة فكاهية

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شارك الفنان أحمد سيد، صورة فكاهية من أحدث جلسات تصوير له داخل سيارته وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق "أمين" تعليقا فكاهيا على الصورة ليهزل بموسم الصيف، قائلا: " لأ صيف إيه اللي مش بتحبه الجو تحفة".



ويخوض أحمد أمين، بطولة مسلسل" ما وراء الطبيعة"، وهو من إنتاج محمد حفظي وعمرو سلامة وبطولة: رزان جمال وآية.سماحة