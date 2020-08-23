في نقاط.. طريقة التسجيل في المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار

تبذل الدولة المصرية مجهودات عظيمة من أجل الارتقاء بالقطاع الصحى، باعتباره أحد أهم القطاعات التى تمس المواطن البسيط، والتى تتعلق بخطوات الدولة لإنجاز استراتيجية بناء الإنسان المصرى.





ومن بين أبز الإنجازات التى شهدها القطاع الصحى فى مصر، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للقضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والتدخلات العاجلة، التى أطلقها منذ شهر يوليو من عام 2018.





ومع استمرار المبادرة، أعلنت وزارة الصحة والسكان، طريقة التسجيل فى المبادرة الرئاسية، التى تقدم جميع خدماتها الصحية للمستفيدين منها بشكل مجانى.





وفيما يلى من سطور، ترصد "الفجر" خطوات التسجيل فى المبادرة الرئاسية، التىت أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد.





تشمل مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، المرضى الذين يخضعون لمظلة التأمين الصحى، والمرضى الذين ليس لهم تأمين صحى.





ففى حالة ما إذا كان للمريض تأمين صحى، يمكنه التسجيل فى المبادرة الرئاسية كما يلى:





1- التوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحى.





2- يتم الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار.





3- تتواصل المستشفى مع المريض وتحدد ميعاد للفحص وإجراء العملية.





أما إذا كان المريض ليس له تأمين صحى، فيمكنه التسجيل فى المبادرة الرئاسية كما يلى:





1- التوجه إلى أقرب مستشفى حكومى.





2- يتم الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار.





3- تتواصل المستشفى مع المريض وتحدد ميعاد للفحص وإجراء العملية.





وخصصت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن على رقم (15300)، لمتابعة واستقبال الشكاوى المتعلقة بالمبادرة.





وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضى، عن الانتهاء من إجراء 453 ألفا، و845 عملية جراحية بمبادرة الرئيس السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار، ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018.





وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن المبادرة الرئاسية مستمرة في عملها رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس، مناشدة المواطنين ممن يحتاجون التدخلات الجراحية العاجلة سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحة المواطنين، في إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث باسم الوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها حتى اليوم تتضمن 178 ألفا، و674 عملية قسطرة قلب، و27 ألفا، و293 جراحة قلب مفتوح، و168 ألفا، و411 جراحة رمد، و222 ألفا و39 جراحة مخ وأعصاب، و22 ألفا، و738 جراحة عظام، و29 ألفا و854 جراحة أورام.



