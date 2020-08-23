الزراعة: مصر الأولى بالشرق الأوسط في إنتاج أسماك المزارع (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تعمل على الإدارة الاقتصادية للأصول المتاحة وتعظيم الاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل، مشيرًا إلى أن إنشاء المزارع السمكية بجنوب سيناء يهدف لتوفير إنتاج سمكي وإتاحتها بشكل أكبر لأهالي سيناء، إلى جانب أن تكون نموذج لإنشاء المزارع السمكية.





وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن إنشاء مزارع متكاملة للأسماك بسيناء نموذج رائد يمكن الاحتذاء به، موضحًا أننا نسعى لتحقيق الاستفادة القصوى من وحدة المياه ووحدة الارض.





وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن مصر تحتل المرتبة الاولى في الشرق الاوسط وإفريقيا في إنتاج الأسماك من المزارع، ويتم نقل الخبرات للأشقاء الأفارقة، وهناك مزارعة يتم العمل على إنشاءها في إفريقيا مع الدول الشقيقة لتحقيق التنمية الشاملة في إفريقيا ومصر بأكملها.





وأكد المهندس إبراهيم الدسوقي المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية بمركز البحوث الزراعية، أن الإدارة قامت بإنشاء مزرعة سمكية مكونة من عشرة أحواض دائرية سعة الحوض 30 مترًا مكعبَا من المياه وبدء إنشاء المزرعة الثانية التابعة لمركز البحوث بمدينة نويبع.





ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبناء على الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي بين قيادات وزارة الزراعة ومحافظة جنوب سيناء بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.





وأضاف الدسوقي، أن الزراعة المحمية قامت بعمل الصيانة اللازمة للعشرة أحواض والتشغيل التجريبي ثم استزراع الأحواض بالزريعة صنف بلطي وحيد الجنس.





وأكد أن الإدارة تقوم ايضا بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الصوب الزراعية التابعة لها في جنوب سيناء لإنتاج احتياجات أهالي سيناء من الغذاء



