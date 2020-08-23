بقيمة 25 مليار دولار.. مجلس النواب الأميركي يوافق على خطة مساعدة للبريد





تبنى مجلس النواب الأميركي نصا يقضي بمنح مساعدة بقيمة 25 مليار دولار لخدمة البريد في الولايات المتحدة وبوقف إصلاحات خلافية يرى الديموقراطيون أنها تهدد التصويت بالمراسلة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر المقبل.





وأقر مجلس النواب النص بأصوات 257 من أعضائه معظمهم من الديموقراطيين، وعارضه 150 نائبا. لكن احتمال أن يقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، النص ضئيل.





ويدين الرئيس الأميركي دونالد ترامب منذ أسابيع اللجوء بشكل واسع إلى التصويت بالمراسلة، مؤكدا أنه قد يؤدي إلى تزوير في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر. إلا أن معارضيه يتهمونه بأنه يريد في الواقع منع طريقة تصويت قد ترجح كفة خصمه الديموقراطي جو بايدن.





ورفض مدير "الخدمة البريدية للولايات المتحدة" (USPS) لويس ديجوي القريب من ترامب وأحد أكبر المتبرعين لحملته الرئاسية، الجمعة الاتهامات بالتخريب.





وقال أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ إن اتهامات من هذا النوع "مشينة".





ويقوم ديجوي منذ توليه منصبه في الربيع إصلاحات يفترض أن تحسن مالية الخدمة العامة التي تعاني من عجز هائل. وقال مسؤول نقابي لوكالة فرانس برس إن هذه الإصلاحات تؤدي إلى إبطاء إيصال البريد.





ويفترض أن يستخدم التصويت بالمراسلة بشكل واسع في الانتخابات الرئاسية من أجل خفض المخاطر المرتبطة بانتشار وباء كوفيد-19 الذي يضرب الولايات المتحدة بقوة.











