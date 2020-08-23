الكويت تقر قانون الإفلاس لمساعدة الشركات المتعثرة

الأحد 23/أغسطس/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
Advertisements
أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم قانونا للإفلاس من شأنه أن يساعد الشركات المتعثرة ويمنحها حماية قانونية ويتيح أمامها خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس.


وبحسب (رويترز) أوجد القانون الجديد مخرجين أساسيين للشركة المتعثرة أو التاجر المتعثر عن السداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثاني إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى في حالة الإفلاس، فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس.


وطبقا للقانون القديم الصادر قبل أربعين عاما، فإن التوقف عن سداد الدين يعني إشهار الإفلاس، وهو ما يوجب عقوبة المفلس بالسجن ومنع السفر وحرمانه من حقوقه السياسية، بينما لا يعتبر القانون الحالي المتوقف عن السداد مجرما إلا في حالة التدليس.


تضرر كثير من الشركات ورجال الأعمال خلال الشهور القليلة الماضية بسبب جائحة كورونا وما أدت إليه من إغلاق عام في البلاد.


ورغم أن القانون يجري تداوله في لجان البرلمان منذ نحو عام، فإن الظروف التي فرضتها الجائحة جعلته اليوم أكثر إلحاحا.


وطبقا لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية حول القانون، قال وزير التجارة والصناعة إن التعديل الجديد أتى بفلسفة جديدة، وهي محاولة مساعدة التاجر المدين وانتشاله من التعثر لكي يستمر بتجارته أو البدء من جديد من خلال عدة خيارات هي التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس.


وقال الوزير إن هذا التعديل لا يأتي فقط لحماية التاجر المتعثر "بل لحماية الدائنين والاقتصاد الوطني ككل".
كما يولي القانون أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة ويسعى لتوفير حماية استثنائية لها في حالة التعثر. وبموجب هذا القانون، يجري إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس لسرعة البت في القضايا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الكويت الاقتصاد الكويتى اخبار الاقتصاد اليوم اخبار الاقتصاد الان

أخبار تهمك

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يرسل أول عرض رسمي للمدافع الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس هذا الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

نادر شوقي يكشف حقيقة إصابة نجم الأهلي بالغضروف

منذ ساعتين و 10 دقيقة

أحمد حسن يوجه رسالة قوية لإدارة الأهلي

منذ ساعة

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يتخذ قراره النهائي بشأن رحيل ميسي

منذ ساعة

نجم بايرن ميونخ السابق: نيمار أصبح مثل محمد صلاح

منذ ساعة

نجم الأهلي السابق: فايلر يتبع سياسة العناد

منذ نصف ساعة

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نجم الزمالك السابق يطالب إدارة الأهلي بمعاقبة مروان محسن

منذ حوالي 3 ساعات

رحيل السفاح.. لاوتارو يضع شروط الانضمام لبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

أول صدام بين لجنة التخطيط بالأهلي وفايلر بعد خسارة القمة

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | نظام الإفلاس يدخل حيز التنفيذ بالسعودية

تعديلات قانون الافلاس تدخل حيز التنفيذ.. إلغاء عقوبة الحبس أبرز نقاط الجدل والاستثمار:القانون يحقق العدالة ويحمى التاجر

العدل: وجود قانون للإفلاس مبني على القواعد الدولية يشجع على الاستثمار

النيابة تجدد حبس شقيقين متهمين بتهشيم رأس طفل بالسلام ١٥ يوما

المالية تصرف 95 % من أوامر الدفع خلال 15 يوما

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:59 م

أول صدام بين لجنة التخطيط بالأهلي وفايلر بعد خسارة القمة

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

02:02 م

برشلونة يرسل أول عرض رسمي للمدافع الجديد

04:02 م

برشلونة يتخذ قراره النهائي بشأن رحيل ميسي

03:30 م

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

01:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى