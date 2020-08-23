نائب أمير الكويت: لن نسمح بما يجر بلدنا للانقسام والفوضى

أكد نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أن بلاده لن تسمح بما يجر البلاد للانقسام والفوضى.

وقال نائب أمير الكويت، اليوم الأحد، في كلمة له نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "ينبغي معالجة الهدر وتجفيف منابع الفساد".

وأضاف نائب أمير الكويت: "لنا في رئيس مجلس الوزراء وقدرته على التصدي لهذه الملفات ثقة كبيرة مستحقة بالتعاون مع المخلصين من أبناء هذا البلد".

وتابع ولي عهد الكويت: "لنا وقفه جادة وحازمة لمواجهة هذا الخطر المدمر بكل عزم وقوة وأن محاربة الفساد ليست خيارا بل هي واجب شرعي واستحقاق دستوري ومسؤولية أخلاقية ومشروع وطني يشترك الجميع في تحمل مسؤوليته".

وأوضح نائب أمير الكويت، أن أمير البلاد حذر مرارا من انحراف بعض وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا: "يجب التوقف عن تداول مثل هذه المواد الضارة بالوطن".

وفي سياق آخر، شهدت الكويت، ارتفاعًا جديدًا في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تسجيل حالة وفاة واحدة جراء إصابتها بالفيروس، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 502 حالة.

وتماثل 498 حالة للشفاء من فيروس كورونا، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين من المرض 68633 حالة.