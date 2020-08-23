وزير الأوقاف: لا حرج على من يصلي الجمعة بالمنزل في ظل إجراءات كورونا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، إن أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الدعاة، تنظم دورة تدريبية لتدريب الآئمة والدعاة، في إطار خطة الدولة لتأهيل الشباب والقيادات، موضحًا أنه تم اختيار محافظة شمال سيناء كرمزية لبداية الدورات التدريبية؛ للتأكيد على أنها في قلب الوطن.





وناشد "جمعة"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، المواطنين بعدم التزاحم خلال صلاة الجمعة، ومن لم يجد مكان بالمسجد فليعود للصلاة بمنزله، ولا حرج على من يصلي بالمنزل في ظل إجراءات مواجهة كورونا، حتى لو لم يخرج من المنزل وكانت النية عدم النزول لمنع التكدس في ظل الظروف الحالية.





وأكد وزير الأوقاف، أن سوء استخدام مواقع التواصل وتحولها لمواقع للسب والقذف ليست من الدين ولا الاخلاق والقيم، ويتم التعامل معها بمنتهى الحسم، لافتًا إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي له، خلال اجتماعه مع بالأمس، بعدم إجراء أو تجديد أي تعاقد على أي شيء تابع للأوقاف بغير القيمة العادلة، مشددًا على أن مال الوقف لا يسقط بالتقادم، وآن الأوان للتعامل مع أموال الوقف بالقيمة السوقية العادلة.





وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، منع أي إجازات غير وجوبية لجميع العاملين بالمساجد من أئمة ومقيمي شعائر ومؤذنين وعمال، وكذلك جميع القيادات والمفتشين سواء بالديوان العام، أم بالمديريات الإقليمية من الأحد إلى الجمعة، من أجل الإعداد والتنظيم الجيد لصلاة الجمعة المقبلة.



