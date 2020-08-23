أحمد سامي: على الخطيب التدخل السريع لإنقاذ الأهلي في إفريقيا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:17 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
رامي بيشاي
Advertisements
أكد أحمد سامى المدير الفنى الأسبق لفريق طلائع الجيش أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لا يصلح لتولى قيادة أكبر نادى فى افريقيا والوطن العربى وأن قدراته الفنية متواضعة للغاية بديل عدم قدرته على مجاراة الفرق الكبرى بعد رحيل عدد من نجوم الفريق فهو لم يستطع إعادة توظيف اللاعبين بالشكل الذى يعوض النجوم التى رحلت رغم امتلاء الدكة بلاعين متميزين أمثال صالح جمعة .

وأضاف سامى، أن على ادارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب التدخل الفورى من أجل انقاذ بطولة افريقيا من تخاريف فايلر خصوصا وأن الجماهير الأهلاوية لن تقبل بضياع اللقب هذه المرة ، وعلى ادارة الأهلى سرعة التعاقد مع مدير فنى مصرى لخلافة الخواجة للمحافظة على اسم الأهلى فى إفريقيا.

وأشار أحمد سامى إلى أن فايلر مدرب فقير فنيا ولا يملك من أدوات التدريب شئياً وهناك مدربين مصريين أفضل منه بكثير وقدارته متواضعة فى قراءة الخصوم أو فكر الأجهزة الفنية للمنافسين ودائم السقوط فى المواجهات الكبرى.

ورشح مدرب طلائع الجيش الكابتن المخضرم مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى لتولى قيادة الفارس الأحمر نظرا لخبرته التدريبية الكبيرة وكنه من أبناء القلعة الحمراء المخلصين والذى بمقدوره اعادة روح الفانلة الحمراء للاعبين مرة آخرى.

وأختتم سامى كلامه قائلاً الأهلى يحتاج أبنائه حاليا ولا شئ غيرهم روح الفانلة الحمراء ستعود على يد أبناء الأهلى وطالب الجماهير بمساندة اللاعبين لعبور هذه المرحلة الصعبة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة الخطيب الاخبار الرياضية اخبار الرياضة احمد سامي

أخبار تهمك

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد سامي: على الخطيب التدخل السريع لإنقاذ الأهلي في إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

نادر شوقي يكشف حقيقة إصابة نجم الأهلي بالغضروف

منذ 43 دقيقة

بيريز يحدد بديل زيدان لقيادة ريال مدريد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس هذا الصيف

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

منذ حوالي 5 ساعات

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق بعد الزيادة الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق يطالب إدارة الأهلي بمعاقبة مروان محسن

منذ أقل من ساعتين

بعد جارسيا.. برشلونة يستهدف مدافع جديد من مانشستر سيتي

منذ ساعة و 16 دقيقة

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أحمد حسن يكشف سر تراجع مستوى نجم الأهلي أمام الزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

منذ ساعة

مانشستر سيتي يتجه لحسم صفقة برشلونة

منذ ساعتين

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:02 م

قرار عاجل من لجنة التخطيط بالأهلي بعد السقوط أمام الزمالك

قبل الشتاء.. طبيب يوجه مناشدة للمواطنين (فيديو)

01:06 م

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

10:35 ص

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

10:04 ص

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس هذا الصيف

12:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى