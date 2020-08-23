رابط موقع القوى العاملة منحة الـ 500 جنيه manpower.gov.eg | هنا خطوات الاستعلام عن دعمك

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:09 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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رابط موقع القوى العاملة منحة الـ 500 جنيه manpower.gov.eg | هنا خطوات الاستعلام عن دعمك

موقع القوى العاملة منحة الـ 500 جنيه من أكثر الموضوعات بحثا على محركات البحث منذ أيام، إذ يبحث العمال غير النظامين عن رابط وزارة القوى العاملة الرسمي من أجل الاستعلام عن أسماء المستفيدين، خاصة مع تداول أنباء تفيد بقيام وزارة القوى العاملة بتنقية كشوف المستفيدين واستبعاد بعض الأشخاص ممن صرفوا الدفعة الأولى والثانية  وهو الأمر الذي نفته الوزارة تباعا، مؤكدة عدم صحة تلك الشائعة، واستمرار أعمال صرف الدفعة الأخيرة لنفس عدد المستحقين بنفس ذات المبلغ المقدر وهو 500 جنيها.

منحة العمالة غير المنتظمة الـ 500 جنيه
كشفت وزارة القوى العاملة منذ أيام عن انتهاء صرف الدفع الثلاث من المنحة الرئاسية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل الماضي المقدرة بنحو 1500 جنيه موزعة على ثلاث دفعات، حيث انتهى العمال المستفيدين الأسبوع الماضي خلال الفترة “16 أغسطس وحتى 20 أغسطس الجاري من صرف الدفعة الأخيرة، بعد إيداع ما يقرب 800 مليون جنيه لنحو مليون 600 ألف مستفيد في الحسابات البنكية الخاصة بها وصرفها من مكن atm، بعيدًا عن مواعيد صرف مرتبات الموظفين والمعاشات لتجنب الزحام.

موقع القوى العاملة منحة الـ 500 جنيه
وبين الحين والآخر يبحث كثير من المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة عن رابط وزارة القوى العاملة الرسمي المعتمد للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدفعة الثالثة، ممن لم يتمكن من الصرف حتى الآن،  ونقدم لكم خطوات معرفة اسمك بالرقم القومي عن الخطوات التالية:

- الدخول على موقع وزارة القوى العاملة (اضغط هنا).
- على العامل اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- على العامل اختيار أيقونة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة.
- إدخال معلومات الشخصية الاسم والرقم القومي.
- اضغط على "استعلم".
- وسوف تظهر لك البيانات الكاملة الخاصة بك "موعد الصرف وكافة التفاصيل الأخرى".

رابط موقع القوى العاملة منحة الـ 500 جنيه manpower.gov.eg | هنا خطوات الاستعلام عن دعمك

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