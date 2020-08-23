محافظ دمياط: 35% من ورش مدينة الأثاث "مُباعة"

الأحد 23/أغسطس/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن 35% من ورش مدينة دمياط للأثاث مباعة، مؤكدة أنهم يعملون بكامل طاقتهم لدعم الصناع.

وأشارت "منال عوض"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أنهم سيعملون على إنشاء مدرسة للتعليم الفني والتدريب يلتحق بها الطلاب بعد المرحلة الإعدادية وسيتم الانتهاء منها في غضون عامين، وسيكون بها تخصصات متعددة، ولكن التخصص الأساسي هو الآثاث.

وأضافت أن المدرسة ستضم تخصص ميكانيكا سفن وخاصة وأن المحافظة تشتهر بالصيد حيث يوجد بها ثلثي أسطول الصيد على مستوى الجمهورية.

وفي سياق أخر تابعت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، أمس، السبت، امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في ١٠ لجان بالعشر إدارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث تم تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وإتمام كافة التجهيزات بهم مسبقًا.

وأكدت المحافظ على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب والمشرفين على العملية الامتحانية، وكذا ضرورة ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي والالتزام بكافة اللوائح المُنظمة لأعمال الامتحانات ومتابعة سيرها لحظة بلحظة.

من جانبه، أوضح عادل عثمان، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن ٧٠ طالبًا وطالبة يؤدون امتحان اللغة العربية، اليوم، مؤكدًا أن مديرية التربية والتعليم قد أنهت كافة الاستعدادات، حيث من المقرر أن يؤدي امتحانات الدور الثاني ٩٦٠ طالبًا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية.

وفي سياق أخر قرر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، السبت، تعيين المستشارة ڤيڤيان وسام وديع بقطر، مديرًا للنيابة الإدارية بدمياط، القسم الأول بمحافظة دمياط، وهو ما يرسخ لأهمية دور المرأة في العمل القضائي.

جدير بالذكر أن المستشارة ڤيڤيان بقطر، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة سنة ١٩٩٧ بتقدير جيد جدًا، وعينت بالنيابة الإدارية عام ١٩٩٨، وتدرجت في مسيرتها المهنية حيث عملت بنيابات محافظة دمياط المختلفة، ثم فرع الدعوى التأديبية بالإسماعيلية، ثم مكتب فني الإسماعيلية، ثم مكتب فني دمياط، حيث تمت ترقيتها لدرجة نائب رئيس هيئة في عام ٢٠١٩.

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