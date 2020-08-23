قائد المنتخب السابق: الزمالك كان بإمكانه إنهاء القمة بفوز تاريخي

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تفوق على الأهلي بشكل كبير في الفترة الماضية.





وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر:" القمة شهدت أداء فني جيد من الفريقين، الأهلي والزمالك في الشوط الأول أضاعوا فرص كثيرة، والمباراة كانت ممتعة بين الطرفين





وأضاف:" المباراة سلوكيا شهدت خروجها بشكل جيد، وكانت هناك روح جيدة بين اللاعبين، نبارك للزمالك على الأداء المميز، وباتريس كارتيرون أدار المباراة بشكل جيد، وتفوق على الأهلي في أكثر من مناسبة".





وتابع:" كارتيرون ترك الاستحواذ للأهلي، ولديه مفاتيح لعب قادرة على إنهاء الهجمات بشكل طيب".





وأكمل أحمد حسن: "الزمالك كان من الممكن أن يحقق فوز تاريخي، الأهلي حدث له حالة تفكك في أخر عشرين دقيقة، وكارتيرون لعب بشكل جيد والتزام تكتيكي رائع، ويجب الإشادة به في ظل سياسة الدفع بالناشئين، حتى فى المباريات الكبيرة".





وواصل: "كارتيرون ومعاونيه أمير عبدالعزيز يتابعون قطاع الناشئين بالزمالك، وهناك عناصر مميزة ظهرت في الفترة الأخيرة، وهي النقطة الغير موجودة في الأهلي، رغم أن النادي الأحمر يمتلك لاعبين مميزين في منتخب مصر للشباب".





وزاد:" الزمالك كان لديه بدلاء مميزين، وفي الناحية الآخرى الأهلي كان يتواجد على مقاعد البدلاء حارسي مرمى، فلماذا لا يتم الاستعانة بلاعب ناشئ في تلك المباراة".











