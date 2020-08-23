روسيا تكشف عن خطة لإنتاج أكثر من 6 ملايين لقاح لكورونا شهريا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:06 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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كشفت السلطات الروسية، اليوم السبت، عن خطة لإنتاج أكثر من 6 ملايين لقاح لفيروس كورونا شهريًا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية، أن 20 دولة قدمت طلبات للحصول على لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس كورونا.

 

وقد سجلت السلطات الصحية الروسية، أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وفقًا لما أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين.

 

وفي اجتماع مع أعضاء الحكومة، عبر تقنية "فيديو كونفرنس" قال بوتين: "بلغني أنه تم تسجيل لقاح ضد فيروس كورونا هذا الصباح لأول مرة في العالم".

 

وأضاف الرئيس الروسي، أثناء طلبه من وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، تقديم تفاصيل حول اللقاح: "أعلم أنه (اللقاح) يعمل بشكل فعال للغاية، ويشكل مناعة مستقرة، وأكرر أنه اجتاز جميع الاختبارات اللازمة".

 

وأكد الرئيس الروسي، إن إحدى بناته قد تم تطعيمها باللقاح الجديد ضد فيروس كورونا.

 

أعلنت وزارة الصحة في روسيا، عن تسجيل أقل من 5 آلاف إصابة يومية جديدة بكورونا، لأول مرة منذ 23 أبريل الماضي، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

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