الرئيس التنفيذي لـ"فوري": قيمة الشركة السوقية تتخطى المليار دولار

قال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري اليوم الأحد: "أنه لمن دواعي فخري أن تكون شركة فوري هي أول شركة ناشئة مصرية تنضم إلى عالم الشركات التي تتخطى قيمتها السوقية مليار دولار".





وتابع: "في هذه المناسبة أتقدم لجميع زملائي في الشركة بخالص التقدير على جهودهم وإصرارهم على أن تتصدر شركة فوري السوق المصرية وتحوذ على ثقة المستثمرين".





وأضاف صبري: "نحن أيضا نفخر بأن جميع منصات فوري وكافة الحلول التكنولوجية تم تطويرها بأيدي مهندسين مصريين وجميع العاملين بالشركة هم شباب مصري دلالة على قدرة المصريين اذا ما توافرت لهم الظروف المناسبة".





وتخطت القيمة السوقية لشركة فوري في تعاملات البورصة المصرية يوم 17 و18 و19 من أغسطس الجاري مليار دولار لتصبح اول شركة ناشئة مصرية تنضم لنادى الشركات الناشئة التي تتخطى قيمتها المليار دولار.





وصرح المهندس أشرف صبري بأن انضمام الشركة لنادي ال يونيكورن هو نتاج جهود سنوات من جميع العاملين بالشركة ودلالة على قدرة المصريين على الإنجاز والإبداع خاصة وأن الشركة استطاعت جذب الكثير من المستثمرين الأجانب ثقة في السوق المصري وفي قدرة الشركة على تقديم خدمات جديدة ومتنوعة تتصدر السوق.





وأكد أن قوة العلامة التجارية للشركة وثقة المتعاملين معها وقدرة الشركة على تسهيل حياة المصريين والريادة في خدمات المحمول والتجارة الإلكترونية هي أهم الاسباب التي تعزز قدرة الشركة على اقتناص الفرص المتاحة في السوق المصري..



