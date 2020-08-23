التنسيق: جاهزون لاستقبال الطلاب.. واتخذنا الاحتياطات ضد كورونا (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، تقريرا عن متابعة المعمل الرئيسي لتنسيق الجامعات بجامعة عين شمس.

وفى هذا الصدد، قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، خلال التقرير، إن المكتب اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

وأضاف أن كل مكاتب التنسيق على جاهزية كاملة في كل الجامعات الحكومية لاستقبال الطلاب.

في سياق متصل، قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن مصر أنشأت خلال عامين صروح تعليمية عملاقة، بلغت تكلفتها 40 مليار جنيه، وهى عبارة عن جامعات أهلية غير هادفة للربح.

وأشار "عبدالغفار"، خلال تصريحات صحفية، إلى أن الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأهلية سيكون أقل من الكليات الخاصة بنحو 5%، موضحا، أن هناك امتحانات للقبول بالجامعات الأهلية، حيث لا تعتمد الجامعات الأهلية على مجموع الثانوية العامة فقط، لافتا إلى أنه سيكون هناك منح دراساياااة للطلبة المتفوقين وغير القادرين وقد تتجاوز 100 منحة.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال المنصة الإلكترونية للوزارة عن بدء التقديم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة غدا السبت الموافق 22-8-2020.

وقالت الوزارة، عبر منصتها الإلكترونية: "بداية التقديم للجامعات الأهلية يوم السبت 22-8-2020".

وتهدف الجامعات الأهلية إلى المنافسة العالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عالٍ يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليميًا وعالميًا.

ومن بين الجامعات الأهلية الجديدة جامعة الملك سلمان، وجامعة العلمين الجديدة، وجامعة الجلالة، وجامعة المنصورة الجديدة.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حديث هام للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى للحديث عن الجامعات الأهلية الجديدة.

ومن ضمن الجامعات الأهلية جامعة العلمين الدولية وتقع فى مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، وتطرح الجامعة 43 برنامج فى المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 10 برنامج وتقع جامعة المنصورة الجديدة، وتطرح الجامعة 28 برنامج وتبدأ الدراسة به فى العام القادم 20222021.


وتهدف الجامعات الأهلية الجديدة، إلى المنافسة العالمية فى مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عال يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليميا وعالميا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر التنسيق التقديم بالجامعات اخبار مصر

أخبار تهمك

مانشستر سيتي يتجه لحسم صفقة برشلونة

منذ نصف ساعة

زيدان يطلب ضم "الشقيقين"

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس هذا الصيف

منذ ساعة

الزمالك يرد على أنباء رحيل فرجاني إلى بيراميدز

منذ ساعة

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

قيمة اشتراكات مترو الأنفاق بعد الزيادة الأخيرة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة مهمة من وزير التعليم العالي بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق يطالب إدارة الأهلي بمعاقبة مروان محسن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو مهاجما وليد سليمان: ما فعلته قد يصيب مدربك بسكتة قلبية

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يُحدد سعر حارسه.. وعملاق إنجليزي يقترب

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بيريز يحدد بديل زيدان لقيادة ريال مدريد

منذ ساعة و 24 دقيقة

موعد مباراتي الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

تشكيل برشلونة في حال رحيل ميسي وسواريز

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بدء التسجيل للالتحاق بـ الجامعات الأهلية.. رابط التسجيل

التعليم العالى: اطلاق موقع التقديم للجامعات الأهلية خلال ساعات

التعليم العالي: إعلان الجداول الدراسية الجديدة خلال 3 أسابيع

مكتب التنسيق يوجه نصيحة مهمة للطلاب قبل تسجيل الرغبات (فيديو)

التنسيق: المعامل لن تتوقف عن العمل حتى تسجيل آخر طالب (فيديو)

تنسيق 2020.. خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى للتنسيق (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:31 م

صفقة تبادلية نارية بين برشلونة وأياكس هذا الصيف

طلب فايلر من الخطيب بعد الخسارة أمام الزمالك

10:04 ص

فايلر يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجمي الأهلي

10:35 ص

مانشستر سيتي يتجه لحسم صفقة برشلونة

01:00 م

بيريز يحدد بديل زيدان لقيادة ريال مدريد

12:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية