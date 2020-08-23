الطالع الفلكي الأحد 23/8/2020..مَبدَأ الصّقْر!





*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى الثانية عشرة و16 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الثانية و36 دقيقة فجراً/بعد مُنتصف ليلة أمس السبت بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 22 أغسطس - 23 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى النّثْرَة من 11 أغسطس - 23 أغسطس.





اليوم 17 مِسْرى قبطى ، 23 آب رُومى ، 4 مُحرَّم ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -هُوّا شيئ جميل إنّو الواحد يكون بِيْحِبْ لكن الأجْمَل مِنّو إنّو يكون مُحَبْ.(عبد السّلام النّابلسى من فيلم بدويّة فى باريس-1964)





*القمر فى العقرب "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم 23 أغسطس يصادف





ذكرى ميلاد الفنان الرّاحل عبدالسّلام النابلسى رَحِمَهُ الله ، قرينه الفلكى مولود نفس اليوم المُمثل والراقص والمخرج الأمريكى جين كيلى والذى تعرفه من فيلمه الشهير الرقص تحت المطر 1952 وتوفى فى فبراير 1996 ، إحتفالاً بفنان من الزمن الجميل هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم عبد السّلام عبد الغنى النابلسى ، مع التنبيه أنها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لاتبخل عليه بِالفَاتِحَة.





(إنسان مُتديّن)،(معدن ثمين)،(فم ينطق بالعسل)،(أنف أحمر لعائلة كبيرة)،(رُوح الصّقر)،(باحث عن الحقيقة)،(هل هناك من يفتقدنى؟).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: التأخير فى تنفيذ رغباتك قد يكون إنقاذاً لك من ورطة أو خسارة ، لتتذكر صدق المثل كل تأخيرة وفيها خِيرَة.





برج الثور: اللى يسأل مَيْتُوهْش، مثل شائع يعنى أن تستفهم إن شعرت بمشكلة فى عملك،لاعيب فى السؤال بدلاً عن المُكابرة والتظاهر بالمعرفة ثم إرتكاب الأخطاء.





برج الجوزاء: تعرف متى تنسحب من مناقشة عقيمة لاتقدم لك نفعاً سوى إستهلاك تركيزك الذهنى ،إبتعد عن مُجالسة المشبوهين،مِنْ جَاِورْالحدّاد يكتوى بناره.





برج السّرطان: قم بالعدّ حتى عشرة وحتى مائة إن أمكن حتى تتأكد من ثباتك الإنفعالى وأن العقل والمنطق سيّدا الموقف وليست عاطفة الغضب، أوعاطفة الشهوة.





برج الأسد: ربّما قمت بجمع معلومات قيّمة عن مشروع مستقبلى تفكر فيه من خلال مناقشتك مع أهل الخبرة دون كشف خططك بالضرورة تطبيقاً للمثل ، إشترِ ولاتِبِعْشْ.





برج العذراء: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيف وليس الكمّ أفضل طريقة لمضاعفة علاواتك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً كبيراً لسُمعة المحل.





برج الميزان: تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة ،تخفيض الدهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.

برج العقرب: من وقتٍ لآخر قد يكون عليك إنجازالأعمال بنفسك بدلاًعن تكليف الآخرين بها،هذا أفضل لضمان إنجاز العمل كما تريد بعيداً عن أخطاء الآخرين.





برج القوس: إبحث عن مهاراتك وحاول توظيفها فيما تُجيده ولا تحاول تقليد الآخرين ، قيمة كل إمرئٍ مايُحسنه ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الجدى: لا تعوّل كثيراً على مساعدة الآخرين حتى لا تُصاب بخيبة أمل ، عليك بالحركة وتطبيق المثل ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.





برج الدّلو: إبتعد عن الشطط فى عواطفك ،كما أنّ مشاعر الغيرة تبدو كالملح، القليل منها مطلوب والكثير منها مُؤذٍ للغاية.





برج الحوت: لاتسمح للعاطفة أن تكون فوق العقل والمنطق ، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش قدرتك على التفكير المنطقى.



