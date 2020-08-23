الأهلي يفاضل بين أسامة جلال وباهر المحمدي لتدعيم الدفاع الأحمر

تخطط إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد (الميركاتو).





الأهلي يُفاضل أسامة جلال وباهر المحمدي

يُفاضل مسؤولو النادي الأهلي، بين الثنائي أسامة جلال، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي إنبي البترولي، وباهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، لضم أحدهما خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





من جانبه كشفت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، أن المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول، رفض فكرة التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، مفضلا التوقيع مع أسامة جلال مدافع إنبي ومنتخب مصر الأولمبي.





وتحاول لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، إقناع فايلر، بإمكانات باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، لضمه خلال فترة الميركاتو الصيفي.





الجدير بالذكر أن مسؤولي الأهلي، حصلوا مسبقا، على توقيع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي ومنتخب مصر، لمدة أربعة مواسم ونصف.



