تردد قناة ليبيا المفتوحة الناقلة لدوري أبطال أوروبا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:48 ص
دوري ابطال اوروبا
دوري ابطال اوروبا
عبد القادر عرابي
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تنتظر جماهير كرة القدم مساء اليوم الأحد، المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تجمع بين ناديي بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويسعى النادي الباريسي لتحقيق لقبه الأول على الإطلاق في البطولة، بينما يريد بايرن ميونيخ تحقيق لقبه السادس.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الأحد، على ملعب "دا لوز" بمدينة لشبونة، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت جرينتش.

وتنقل المباراة بالتعليق العربي، عبر قناة ليبيا الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

ويمكنكم استقبال القناة وفق التردد التالي: 11766 أفقي - معدل ترميز 27500 - معدل تصحيح الخطأ 5/6.

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رياضة دوري ابطال اوروبا تردد قناة ليبيا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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