التخطيط: نرصد المخالفات ولو "50 سم" بالأقمار الصناعية (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 11:07 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مجاهد حسن، المشرف على وحدة التصوير الفضائي بوزارة التخطيط، تفاصيل وجود مركز لرصد مخالفات البناء باستخدام الأقمار الصناعية، موضحا أن هذه الآلية تستخدم منذ عامين.

وأشار "نور الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن هذا المركز دوره رصد التغيرات المكانية على الأرض، ويرسل تقرير إلى كافة المحافظات بالأماكن التي تغيرت على أرضها كل 3 شهور.

وأوضح أن هناك صور فضائية لمختلف المناطق متاحة منذ 2017 لكل المؤسسات المعنية في الدولة، منوها بأن صور الأقمار الصناعية دقيقة جدا، ويمكنها رصد مخالفات حتى لو 50 سم، مضيفا أنهم أصبحوا يصدروا تقارير فورية ترصد أي تغير مكاني دون التقيد بفترة معينة ويرسل للجهة المختصة للتعامل معه.

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بكافة المحافظات نحو ٦٨٨ ألف طلب.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن إجمالي المتحصلات المالية من طلبات التصالح على مستوى المحافظات بلغ نحو ٣.٨ مليار جنيه حتي ١٨ أغسطس الجاري، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بالمحافظات بما يدعم استيفاء حقوق الدولة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

كما أعلن شعراوي، عن قيام أحد المواطنين بمحافظة كفر الشيخ بسداد مبلغ 33 مليون جنيه عن قيمة التصالح مع الدولة في 9 طلبات للتصالح في مخالفات للبناء عن 9 عمارات يمتلكها بمدينة كفر الشيخ.

وأضاف أن المواطن ( ع. م. م. ع ) تقدم وكيلًا عنه بتسع طلبات للتصالح عن الأبراج التسعة المملوكة له بشارع مصنع الغزل بشرق مدينة كفر الشيخ، حيث قامت اللجنة الفنية المعنية بمراجعة الملفات الخاصة بالطلبات التي تقدم بها المواطن وتحرير نموذج رقم ( 5 ) وتم معاينة المبانى المراد التصالح بشأنها على الطبيعة وتحديد المخالفات ومساحتها في كل عقار على حده، وذلك تحت إشراف ومتابعة من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتم تقدير قيمة مقابل التصالح له وقام المواطن بسداد كامل قيمة مقابل التصالح في الحساب المخصص لذلك الذي اعلنته المحافظة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي يقوم بها المحافظين والقيادات المحلية في هذا الملف الهام الذي يتابعه عبر تقارير يومية رئيس مجلس الوزراء، مطالبا المحافظين باستمرار بذل كافة الجهود والتنبية على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بزيادة عدد العاملين في منظومة التصالح لتقليل تزاحم المواطنين الراغبين في التصالح والعمل خلال الفترة المسائية والعطلات الرسمية لقبول كافة أعداد الطلبات وتجنب الإزالات للمخالفات.

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