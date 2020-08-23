التحالف الدولي يسلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي للقوات العراقية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:43 ص
التحالف الدولي
التحالف الدولي
وكالات
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أعلنت العمليات المشتركة في العراق، أن التحالف الدولي سلم الموقع رقم 8 في معسكر التاجي للقوات العراقية، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

 

وفي وقت سابق، أفاد الإعلام الأمني في العراق، بوقوع انفجار عبوة ناسفة برتل تابع لقوات التحالف الدولي في منطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد.

 

وقد قال مصدر عراقي، إن "ثلاثة جرحى سقطوا بالعاصمة بغداد، جراء إنفجار عبوتين ناسفتين في حي البنوك ومنطقة الطالبية".

 

هذا وتم إغلاق ساحة عدن الحيوية المؤدية إلى مدينة الكاظمية في بغداد من جميع الاتجاهات عقب الانفجارين، وفقًا لفضائية "سكاي نيوز عربية".

 

وأوضح المصدر: أن "إمرأة أصيبت في أحد الانفجارين الذين وقعا مساء اليوم، وهي حاليًا في حالة حرجة".

 

وعلى صعيد آخر، توفي متظاهر، في وقت سابق من اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، خلال مواجهات مع قوات الأمن في ساحة الكيلاني.

 

وأغلق متظاهرون مكتب مجلس النواب في محافظة كربلاء، كما قطع المحتجون الطريق الرابط بين محافظتي كربلاء والنجف، وفق ما ذكر مراسل سكاي نيوز عربية.

 

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الموقع رقم 8 المعسكر التاجي القوات العراقية التحالف الدولي

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