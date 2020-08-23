تشكيل برشلونة في حال رحيل ميسي وسواريز

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:30 ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
محمود صبري
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أبدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني رغبه قوية في الرحيل عن صفوف الفريق الموسم المقبل، وذلك على خلفية الهزيمة القاسية أمام بايرن ميونيخ الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأبلغ النجم الأرجنتيني مدربه رونالد كومان بسعيه إلى استمرار مسيرته الكروية بعيدا عن الكامب نو، وذلك خلال الجلسة التي جمعت الطرفين الخميس الماضي.

ومن جهة أخري أبدي جوزيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة رغبه قوية في التخلص من خدمات المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتلقي سواريز عروض جادة من نادي أياكس أمستردام الهولندي من أجل العودة إلى صفوفه مرة أخري مقابل 15 مليون يورو.

وفي سياق آخر متصل طلب رونالد كومان من إدارة برشلونة، التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين، من أجل بناء مشروع جديد للنادي قادر على حصد البطولات.

حيث طلب الهولندي التعاقد مع كلا من " إريك جارسيا، خوان برنالت" من أجل تدعيم الخط الخلفي، " دوني فان دي بيك، فينالدوم " لتدعيم الوسط، " ممفيس ديباي، لاوتارو مارتينيز " لتدعيم خط الهجوم.

ونشر موقع " دون بالون " تشكيل تخيلي لبرشلونة في حال رحيل الثنائي لويس سواريز وليونيل ميسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

حراسة المرمى : مارك أندريا تير شتيجن
خط الدفاع : إريك جارسيا ، لونجليه ، سيميدو ، خوان برنات
خط الوسط : بيانيتش ، دي يونج ، فان دي بيك
خط الهجوم : لاوتارو مارتينيز ، ممفيس ديباي ، أنطوان جريزمان

فيما سيتواجد على دكة البدلاء كلا من :
أندريا أونانا ، سيرجي روبيرتو ، عثمان ديمبلي ، فينالدوم ، أنسو فاتي ، جيرارد بيكيه ، جوردي ألبا

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