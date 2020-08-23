ميدو مهاجما وليد سليمان: ما فعلته قد يصيب مدربك بسكتة قلبية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 08:45 ص
وليد سليمان
وليد سليمان
أمل الحلفاوي
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عنف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، وذلك على خلفية ما حدث في مباراة القمة 120.

وكان الأهلي تعرض للخسارة أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووجه ميدو في تصريحات له عبر ستوديو القمة المذاع على قناة النهار، رسالة قوية إلى وليد سليمان، قائلا، "قائد الفريق ليس بالشارة، وليد نزل إلى أرض الملعب من أجل صناعة الفارق لصالح الأهلي".

وواصل، "بُطء وتحرك وليد الخاطئ كلف الاهلي هدف كارثي، مثل هذه الأشياء تصيب مدرب الفريق بـ"سكتة قلبية".

وأشاد بما قدمه كارتيرون في مباراة القمة، مؤكدا أنه اتخذ كل القرارات الصحيحة، لذلك كانت النتيجة المكسب، وأنه كان مميزا وذكيا وله دور رئيسي في الفوز.

وأردف، "الهدف المُبكر جعل كارتيرون يترك الاستحواذ للأهلي بشكل محسوب، على عكس فايلر الذي استغل كل هذا بشكل خاطئ، لذلك كان نصيبه الخسارة".

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