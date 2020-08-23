غرق طفلين في مياه الميل بالمنيا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمركز ملوى جنوب المنيا، من انتشال جثتي طفلين غرقا عند استحمامها في مياه نهر النيل.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بغرق طفلين بمركز ملوى.

على الفور انتقل المقدم علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المحافظة، والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى لفحص البلاغ.





وتبين غرق طفل يدعى عبده صابر 13 سنة، مقيم بقرية الريرمون، وغرق الطفل عمر مصطفى 5 سنوات أثناء استحمامهما بالنيل أمام مركز ملوى، وبعد عدة أيام من الحادث تم انتشال جثتيهما ولا توجد شبهة جنائية.



