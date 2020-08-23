غرق طفلين في مياه الميل بالمنيا

الأحد 23/أغسطس/2020 - 01:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
Advertisements
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمركز ملوى جنوب المنيا، من انتشال جثتي طفلين غرقا عند استحمامها في مياه نهر النيل.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بغرق طفلين بمركز ملوى.

على الفور انتقل المقدم علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المحافظة، والرائد أحمد رأفت رئيس مباحث مركز ملوى لفحص البلاغ.

وتبين غرق طفل يدعى عبده صابر 13 سنة، مقيم بقرية الريرمون، وغرق الطفل عمر مصطفى 5 سنوات أثناء استحمامهما بالنيل أمام مركز ملوى، وبعد عدة أيام من الحادث تم انتشال جثتيهما ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حادث غرق بوابة الفجر المنيا الفجر

أخبار تهمك

بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 7 ساعات

بيريز يحدد بديل زيدان لقيادة ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

الزمالك يُذيق الأهلي مرارة الهزيمة الأولى بالدوري بثلاثية في قمة اكتست باللون الأبيض

منذ ساعتين و 18 دقيقة

فايلر يدافع عن نجم الأهلي من هجوم السوشيال ميديا

منذ أقل من ساعتين

جورج وسوف يرد على تغريدة تركي آل الشيخ

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من أسامة فيصل بعد فوز الزمالك على الأهلي بالثلاثة

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ يوم

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

ميدو يهاجم فايلر بعد الهزيمة من الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. ليدز يونايتد يقترب من التعاقد مع ثنائي ليفربول

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

منذ ساعتين

وائل الإبراشي يفتح النار على الأهلي: الأداء مهلهل

منذ أقل من ساعة

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ تكميلي لرفع الحصانة عن مرتضى منصور

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مصرع سيدة غرقا في أثناء غسيلها الأواني بنيل المنيا

غرق طالبة جامعية بالمنيا بسبب هاتف محمول

بعد 4 ساعات.. انتشال جثة شاب غرق في ترعة بالبدرشين

غرق شاب أثناء الاستحمام في مياه النيل بالمنيا

انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بمياه النيل في العياط

"كان بيستحمي في النيل".. لغز مصرع طفل غرقا في نهار رمضان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:45 م

عاجل - أول تعليق من فايلر عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك

عاجل| أقل عدد إصابات ووفيات.. "الصحة" تصدر بيان مهم بشأن فيروس كورونا

11:42 م

عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

11:20 م

بلاغ تكميلي لرفع الحصانة عن مرتضى منصور

12:15 ص

بيريز يحدد بديل زيدان لقيادة ريال مدريد

12:09 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية