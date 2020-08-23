"منتجي الحاصلات البستانية": "الكل بيصدر بطاطس وبيحارب بعضه" (فيديو)

وتابع "جندية"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن كمية التقاوي المطلوبة في مصر تقدر بـ 80 ألف طن، بينما يدخل مصر 140 ألف طن، مطالبًا بإعادة ترتيب التقاوي بصورة كبيرة، حتى لا تحدث أزمة في محصول البطاطس.

وأضاف أن بعض المستوردين الصغار يقومون باستيراد تقاوي ليس لها أي هوية، وهذا يؤدي إلى كارثة في محصول البطاطس، معقبًا: "دلوقتي الكل بيصدر وبيحارب بعضه".





ولفت إلى أن مشكلة التصدير الآن تتمثل في وجود صادرات مصرية كبيرة في الخارج، معقبًا: "الثلاجات في الخارج مليانة بطاطس، وفي كارثة في مصر بسبب قلة بيع البطاطس، الناس هتبيع أملاكها، ومش هتكفي الخسائر، القيادة السياسية لازم تتدخل لحل المشكلة".





أعلنت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، عن عدم وجود أي أزمات في محصول البطاطس بالأسواق، وأن المخزون الاستراتيجي لمحصول البطاطس مطمئن ويكفى احتياجات السوق المحلى لمدة 6 أشهر، مشيرة إلى أنه تم تصدير نحو 700 ألف طن خلال عام 2019.





وأكد محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين، على انخفاض أسعار البطاطس في السوق المحلى نظرا للوفرة في الإنتاج، كما أن هناك مجموعة من الإجراءات التي يتم اتخاذها في إطار الحرص على زيادة محصول البطاطس؛ والتي تتمثل في السماح باستيراد كميات تقاوى بطاطس مناسبة، وتحفيز المزارعين لزيادة المساحة المزروعة من المحصول لزيادة كمية الإنتاج، مع تشديد الرقابة على عملية التخزين، فضلا عن الاتجاه لإنتاج تقاوى البطاطس محليا بعد نجاح زراعتها داخل الصوب، مما يسهم في منع حدوث أي أزمة أو ارتفاع أسعار تقاوى البطاطس، كما تقوم الأجهزة التفتيشية بشن حملات دورية على الأسواق، لضبط أي عمليات احتكار للمحصول أو زيادة في أسعاره، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين





إن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة في عام 2020 بمنظومة الزراعة والحاصلات الزراعية نتيجة جهود الدولة والحكومة وباحثي وزارة الزراعة، في هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، الذي تولي له القيادة السياسية اهتمام بالغ خلال السنوات الأخيرة الماضية.



