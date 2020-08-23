مختار نوح: نقابة الأطباء "غير رشيدة" في نعيها لعصام العريان (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 04:37 ص
lمختار نوح
lمختار نوح
هدى عبدالرازق
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انتقد مختار نوح، المفكر الإسلامي، نعي نقابة الأطباء للقيادي الإخواني عصام العريان، قائلا: "نقابة مش رشيدة.. مفيش اعتذار في الحاجات دي".


وأضاف "نوح"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء السبت، "نقابة الأطباء معملتش حاجة لحد قبل كده.. لا كرموا مجدي يعقوب، ولا الدكتور مشالي"، متابعا: "ده بيكيد الدولة، ولكنه غير معتز بعصام العريان".

وتساءل مختار نوح، المفكر الإسلامي، "من الذين كرمتهم نقابة الأطباء في السابق حتى نقول أنه عرف سائد".

كشفت جبهة شباب الصحفيين أن جماعة الإخوان الإرهابية يحاولون تضليل أعوانهم للتغطية على وفاة الإخواني عصام العريان على إثر مشاجرة مع أحد الإخوان بالسجن مؤكدة الجبهة علي أنهم يحاولون كذبًا وتضليلًا للرأي العام بأن وفاته جاءت على إثر مشادة بينه وبين أحد ضباط السجن.

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: أن جماعة الإخوان الإرهابية تنهار بسبب خلافاتها وتسعى للتغطية على تلك الخلافات من خلال تضليل الرأي العام بأكاذيبها التي أصبحت منهج عملهم ودستور حياتهم.

أضاف طوالة: "الجماعة الإرهابية تنهار من الداخل وقياداتها بالخارج ويوجهون الاتهامات ويحاولون إخفاء الحقيقة عن الرأي العام بمدى الانهيار الذي وصلت له الجماعة الإرهابية"..

وأشار رئيس الجبهة إلي ان عصام العريان الذى مات على إثر حدوث مشادة بينه وبين أحد قيادات الإخوان بالسجن يشير لمدى الانهيار الذي وصلت له الجماعة الإرهابية حيث تشهد جماعة الأفاقون الكاذبون بمصر حالة تفكك غير مسبوقة في ضوء عدم اقتناع شباب الجماعة بشطحات قيادتها والتي أدت للحال المزري للتنظيم برمته.

ووجهت الجبهة رسالة ناريه إلي الجماعة الإرهابية قائلة: مهما بلغ كذبكم ونفاقكم فهيهات فقد كشفكم الشعب والرأي العام المصري وألقى بكم في غياهب النسيان ولن تقوم لكم قائمة بمصر بعد وبمجرد انقضاء مصالح الدول الداعمة لكم فستلفظكم وتلقي بكم في الشتات.

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