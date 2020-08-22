عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

السبت 22/أغسطس/2020 - 11:20 م
فايلر
فايلر
محمد الصو
Advertisements
قام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتعنيف لاعبي الفريق عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق، أمام الزمالك بالقمة 120.

وانفرد فايلر بلاعبي الفريق عقب نهاية المباراة مباشرة ً، ووجه العتاب على المستوى الضعيف الذي ظهر به الفريق خلال مباراة الدوري العام.

وتأخر المدرب السويسري، عن المؤتمر الصحفي الذي يتم انعقاده بعد المباراة، بسبب عدم رغبته في الخروج من غرفة الملابس عقب الهزيمة.

وتلقى النادي الأهلي، الهزيمة الأولى له في الدوري المصري تحت قيادة فايلر، أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر القمة 120 الزمالك الأهلي

أخبار تهمك

بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

حازم إمام يهنئ زملائه بالفوز على الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يُذيق الأهلي مرارة الهزيمة الأولى بالدوري بثلاثية في قمة اكتست باللون الأبيض

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

مشايخ ليبيا: مصر بقيادة السيسي لعبت دورا كبيرا في حل الأزمة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ليدز يونايتد يقترب من التعاقد مع ثنائي ليفربول

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يدافع عن نجم الأهلي من هجوم السوشيال ميديا

منذ 14 دقيقة

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ يوم

بالأسماء.. بيراميدز يخطط لخطف رباعي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ يوم

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

قبل نهائي الأبطال.. مدرب البايرن: باريس سان جيرمان يشبه برشلونة

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

قمة ثانية.. الزمالك يستضيف الأهلي في دوري الجمهورية

فايلر يبدأ عهده مع الأهلي بأرقام قياسية جديدة

إغلاق مران الأهلي بسبب حسام عاشور

الفحص الطبي يحسم مصير ثنائي الأهلي من المشاركة أمام الزمالك

فايلر يُجهز مفاجأة للزمالك في القمة

فايلر يستقر على لاعب مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام الزمالك

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:20 م

عاجل - أول رد فعل من فايلر بعد هزيمة الأهلي أمام الزمالك بالثلاثة

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

09:30 م

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

08:00 م

الزمالك يُذيق الأهلي مرارة الهزيمة الأولى بالدوري بثلاثية في قمة اكتست باللون الأبيض

11:05 م

عاجل.. ليدز يونايتد يقترب من التعاقد مع ثنائي ليفربول

11:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية