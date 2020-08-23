"صاحبتك عاجبها الإكس بتاعك وعاوزة ترتبط بيه"؟.. رضوى الشربيني ترد (فيديو)

الأحد 23/أغسطس/2020 - 06:03 ص
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
داليا الحسين
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علقت الإعلامية رضوى الشربيني، على إحدى رسائل من سيدة تطلب النصيحة منها بشأن صديقتها التي تريد الدخول في علاقة ارتباط مع حبيبها القديم "الإكس".

وقالت "الشربيني" خلال تقديمها برنامج "هي وبس"، المذاع على قناة "CBC": "لو صديقة عمرك عايزة ترتبط بحبيك السابق، ليست صديقة جيدة".

وأضافت "الشربيني": "مفيش حاجة اسمها كده لأن هي لو بتحبك مش هتوافق الارتباط برجل كنتي بتحبيه وانفصلتوا، لأن هذه مسرحية في منتهى قلة الأدب لأن مفيش حاجة اسمها كده وهي اللي خسرانة".

كانت رضوى الشربيني قد قدمت آخر حلقات الموسم الرابع من البرنامج في نهاية أبريل الماضي، ووعدت الجمهور أن يعود مرة أخرى بعد شهر رمضان المبارك.

يذكر أن برنامج "هي وبس" يهتم بكل ما يخص المرأة، ويقدم النصائح الخاصة بكيفية تعامل الفتيات مع الرجال. وأذيع لمدة 4 مواسم على قناة cbc سفرة، من الخميس للسبت من كل أسبوع في تمام السادسة مساء.

يشار أن الإعلامية رضوى الشربينى، اطلقت الموسم الجديد من برنامجها "هي وبس" يوم الخميس والذى يذاع على فضائية "cbc سفرة".

وحقق البرنامج نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه على شاشة سي بي سي سفرة، وقالت الإعلامية رضوى الشربينى في تصريح إعلامي، ان حلقات البرنامج القادمة ستكون قوية ومختلفة تستطيع أن تلبى رغبة المشاهدين

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