وزارة التخطيط توضح كيف سترصد مخلفات البناء عن طريق المركز الوطني للبيئة المعلوماتية

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:09 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلنت الدكتورة  هالة السعيد، وزيرة  التخطيط والتنمية الاقتصادية، افتتاح   المركز الوطني للبيئة المعلوماتية  المكانية التابع للوزارة، الذي يهدف إلى وضع نظام تخطيط قومي متكامل، وتوجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية إلى المناطق ذات الاحتياجات الحقيقية.

ويضم المركز وحدة مختصة بإتاحة بيانات ومعلومات مكانية موحدة ودقيقة تساعد متخذ القرار لتوجيه قرارات التنمية نحو الأماكن الأكثر احتياجًا، حيث تعتمد الوحدة على منصة معلومات مكانية تحقق التكامل بين بيانات الجهات الحكومية مع خرائط الأساس.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من  المركز  ترشيد الإنفاق الحكومي، والحفاظ على حقوق الدولة من رصد  مخالفات البناء والتعدي على الأراضي والرقعة الزراعية، ومتابعة المشروعات والاستثمارات الحكومية وذلك من خلال تسهيل مشاركة وتبادل المعلومات والبيانات الجغرافية للجهات الحكومية.

 

واشارت  إلى أن المركز سيحقق تلك الأهداف السابقة عن طريق أربع وحدات مركزية يتكون منها  تأتي في مقدمتها وحدة إتاحة التصوير الفضائي باستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية للجهات الحكومية المتخصصة والتي تحد من تكرار عملية الإنفاق الحكومي، إلى جانب وحدة المتغيرات المكانية التي تهتم بمتغيرات البناء بالدولة ويتم إصدار تقارير عن هذه المتغيرات المكانية بشكل دوري للمحافظات للتأكد من قانونية هذه المتغيرات.

وأضافت السعيد، أن المركز نتاج للأهداف الاستراتيجية لمشروع "تكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية"، الذى يتم تنفيذه بين وزارة الدفاع ممثلة في إدارة المساحة العسكرية بالهيئة الهندسية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.


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