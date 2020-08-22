وزير التعليم العالي: جاهزون للموجة الثانية من كورونا (فيديو)

قال خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المستشفيات الجامعية جاهزة لأي موجة ثانية لفيروس كورونا، مؤكدا أن الأدوية لم تنقص الفترة الماضية ولدينا مخزون كافٍ.





وأوضح خالد عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن لدينا خبرة كبيرة في التعامل مع فيروس كورونا.





وتابع: "نتواصل مع المركز القومي للبحوث والمراكز البحثية العالمية بشأن لقاح ضد فيروس كورونا".





أضاف أن الجامعات والمعاهد تدرس التعامل مع نظام التعليم الهجين، تحسبًا لأي طارئ بشأن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الجمعة، عن خروج 856 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 64318 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 97148 حالة من ضمنهم 64318 حالة تم شفاؤها، و5231 حالة وفاة.



