متحدث مترو الأنفاق يعلن قيمة الاشتراكات لجميع الفئات (فيديو)

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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ناشد أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، المواطنين الذين يستخدمون مترو الأنفاق بصفة يومية بأن يستخرجوا اشتراكات.

وأوضح "عبد الهادي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك أنواع من الاشتراكات؛ اشتراك الطلاب لمدة 3 أشهر بواقع 180 رحلة يبلغ 33 جنيهًا، مضيفًا أن سعر التذكرة لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحصلون على كارنيه من الشئون الاجتماعية يبغ 50 قرشًا، وسعر الاشتراكات لذوي الاحتياجات الخاصة 22 جنيها لمدة 3 أشهر.

وتابع أن كبار السن، من سن 60 عامًا، اشتراكات لمدة 3 أشهر بـ135 جنيها، منوهًا بأن هناك اشتراكات مخفضة لمصابي الثورة والصحفيين.

وأشار إلى أن هناك اشتراكات للموظفين والقطاع الخاص تكون على 4 مراحل؛ مرحلة واحدة "8 محطات" بـ500 جنيه، وأكثر من 8 محطات بـ630 جنيه، وأكثر من ذلك بـ760 جنيه.

وكان افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الاساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المحطة ستكون مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.

وستربط المحطة ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية.

حيث سيصب في المحطة الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي.

وستضم أيضا محطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والاتوبيس الترددي.

وتفتتح الهيئة القومية للأنفاق، الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم أمام الجمهور اليوم الأحد، وذلك عقب قرار تأجيل افتتاحه بعدما كان مخطط الافتتاح الأحد السابق لعيد الأضحى لإنهاء بعض الاختبارات.

وانتهت الهيئة، من أعمال رصف الشوارع والطرق وإعادة الشئ لأصله والتي تضررت أثناء أعمال تنفيذ محطات المشروع، مع تجميل المناطق المجاورة للمحطات، وأنهت الاستعدادات النهائية للافتتاح الرسمى.

ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلي منصور بالسلام بطول حوالى 7.8 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية تنفذها مجموعة من الشركات المصرية.

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