توخيل يُعلن جاهزية نجم باريس سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا

السبت 22/أغسطس/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

  

تحدث الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان عن مباراة فريقه غدًا أمام بايرن ميونيخ الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

توخيل قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"بايرن ميونخ له افضلية تاريخية ولكن نحن ايضاً نادي كبير ولا نفكر في الإحصائيات التاريخية".

 

وأوضح :"فيراتي جاهز لمباراة الغد لكننا سنرى التشكيل الأنسب للمباراة، كما أن مبابي جاهز أيضا لكنه لا يستطيع لعب 120 دقيقة".

وأضاف :"نحن نجهز أنفسنا في كل المباريات بنفس الطريقة ، لا يوجد الكثير لأغيره".

 

وزاد :"نحن نحترم الفريق الخصم مهما علا أو قل شأنه، يجب أن نفرض طريقتنا وأسلوبنا على أي منافس".

 

وواصل :"نعرف أن بايرن ميونيخ سيلعب بنفس الأسلوب غداً، وسنوجد أسلوبنا وطريقتنا الخاصة".

 

وأشار :"لن ننظر للتاريخ وكم نهائي خاضه بايرن، كل هذه لن تفيد غداً؛ نحن وصلنا النهائي عن جدارة واستحقاق وأثبتنا أحقيتنا بذلك.

وأوضح :"لن نسعى للعب 30 دقيقة حتى نفرض أسلوبنا، بل سننتهج ذلك منذ البداية وسنثبت ذلك".

وأردف :"تحدثت مع كيلور نافاس بحكم خبرته في لعب النهائيات، أردت منه الحديث مع بقية زملائه وتوجيههم وتحفيزهم لبذل الأفضل".

 

وزاد:"حن نتمتع بثقة كبيرة بالنفس، نثق من إمكاناتنا ولابد أن تُعطى للاعبين الحرية حتى يقدموا كل ما لديهم".

 

وأردف :"بايرن ميونيخ فريق عظيم، ولكن نعرف مكامن الخلل لديهم وهي تفاصيل صغيرة قد تغير كل أحداث اللقاء".

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر "لحظة بلحظة" في الدوري المصري

منذ ساعة و 23 دقيقة

رد مفاجئ من مدرب أياكس على رغبة النادي في ضم نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. بيراميدز يخطط لخطف رباعي الأهلي

منذ 19 دقيقة

عاجل.. مفاجأة تكشف حقيقة اعتداء أحد ضباط الشرطة على سيدات بالشرقية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - كارتيرون يُعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي وسط عدة مفاجآت

منذ ساعتين

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

منذ أقل من ساعة

بيراميدز يُهدد صفقة الأهلي المُنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من الانضمام للزمالك

منذ يوم

آخر تطورات صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يصدم جماهير ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

فتحي احتياطيا.. فايلر يعلن تشكيل الأهلي الرسمي ضد الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مشايخ ليبيا: مصر بقيادة السيسي لعبت دورا كبيرا في حل الأزمة

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة واحدة تفصل انتقال خليفة محمد صلاح إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أسطورة تشيلسي يوجه صدمة كبيرة لبرشلونة بشأن التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

منذ ساعة و 18 دقيقة

بعد عرضه للبيع.. كومان يتخذ قرارا جديدا تجاه كوتينيو

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مفاجأة.. نجم الزمالك السابق يرحل للأهلي بدون مغالاة مادية

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك بالدوري

08:00 م

بالأسماء.. بيراميدز يخطط لخطف رباعي الأهلي

09:59 م

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر "لحظة بلحظة" في الدوري المصري

08:55 م

عاجل - كارتيرون يُعلن عن تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي وسط عدة مفاجآت

08:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هيروشيما أخرى فى بيروت

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: عملية المخابرات الأمريكية لإنقاذ عـرش الملك فاروق سميت «الزير السمين»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 8.. «رأفت الهجان » درة تاج الدراما المصرية